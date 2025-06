La quarta edició del Cicle d'estiu del Museu de Solsona posa l'accent en la creació i l'esperit mural

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona convida a redescobrir la creació mural des de múltiples angles a través del cicle estival L'Esperit Mural. Enguany, el conjunt de xerrades enriqueix el relat generat per l'exposició L'orant i Miró. Esperit mural, visitable fins al 4 de juliol. Programat al llarg de quatre sessions gratuïtes a la sala del campanar, aquest cicle tracta el muralisme des d'una òptica històrica, tècnica i simbòlica. En aquest aspecte, el Cicle d'estiu posa punt final a la programació associada a la mostra, precedida de diverses visites comentades, una proposta educativa i una activitat immersiva per a famílies. Tot i això, està previst que pròximament es presenti el llibre del projecte expositiu.

Marta Ricart, curadora del projecte L'orant i Miró. Esperit mural, obrirà el cicle dimecres 9 a les 20 h. L'artista i investigadora establerta a Llobera abordarà l'Espai i el Lloc en la creació mural d'acord amb el llenguatge matèric. Ricart defensa que els processos artístics que estan fets amb la complicitat del Lloc «tenen vida pròpia, un temps i un Fer que franqueja les exigències del sistema de l’art».

El dimecres següent, dia 16, serà el torn de Teresa Montaner, cap de col·leccions i responsable de l'Arxiu de la Fundació Miró de Barcelona. Montaner partirà del film «In and around Miró», del cineasta estatunidenc Thomas Bouchart, per examinar com la natura, les expressions populars i anònimes i l'art romànic han estat per a Miró una font d'inspiració incontestable.

Encetada la segona quinzena de juliol, dimecres 23 tindrà lloc la conferència «Pintor romànic. Pintor Miró» a càrrec de Josep Minguell, que traçarà paral·lelismes entre l’esperit simbòlic del romànic i la força expressiva de Miró. Pintor, doctor en Belles Arts i especialista en pintura mural al fresc, l'artista targarí ha intervingut nombrosos edificis civils i religiosos amb murals monumentals. Tot i que Minguell treballa des d'una tradició figurativa, la influència de Joan Miró es fa present en la manera com concep l'obra en tant que un univers autònom i viu, amb ressonàncies en la matèria i l'espiritualitat.

Sota el títol «Perspectives», el 30 de juliol clourà el cicle la pintora i muralista Cinta Vidal. Formada entre el Taller d’Escenografia Castells i Planas de Sant Agnès Malanyanes i l'Escola Massana de Barcelona, Vidal plasma la seva obra en quadres giratoris, murals de gran format, parets i edificis. Ha treballat en grans project d'il·lustració als Estats Units, el Regne Unit, Austràlia i Hong Kong.

Cada any les ponències de la cita estival al museu solsoní s'adhereixen a un projecte museístic de l'equipament. En aquest cas, el cicle permet complementar i diversificar el contingut de l'exposició temporal L'orant i Miró. Esperit mural. Pel què fa a les edicions anteriors, Pedret va ser el marc temàtic del 2022, el barroc va centrar l'entrega del 2023 i l'any passat el protagonisme va ser per al muntatge Picasso. Territori i arts i tradicions populars catalanes.

Organitzada pel Museu de Solsona, L'orant i Miró. Esperit mural entoma el darrer tram d'obertura. La mostra parteix de l’encontre entre Joan Miró i L’orant de Pedret succeït l'abril de 1951 per tal de desgranar una sèrie d’elements comuns presents en els processos de la creació mural, aspectes que obeeixen a llenguatges creatius pretèrits i a valors com la col·lectivitat i l'anonimat.