Finalitzen els treballs de restauració del retaule major de l’església de Sant Just d’Ardèvol

El retaule, dedicat als sants nens Just i Pastor, presentava un estat crític a causa del desplaçament dels seus elements originals i d’una estructura de suport insuficient. Els treballs han inclòs el desmuntatge controlat de l’obra, la neteja mecànica de la fusta policromada i daurada, la fixació de la policromia i la instal·lació d’una nova estructura metàl·lica d’alumini anoditzat per garantir-ne la seguretat i perdurabilitat. A més, s’han reintegrat les pèrdues de policromia per harmonitzar l’aspecte visual del conjunt.

L’actuació ha estat possible gràcies a les ajudes del Departament de Cultura per a la conservació-restauració de béns mobles amb la coordinació del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Ha comptat amb el finançament de la Parròquia de Sant Just d’Ardèvol i el Bisbat de Solsona. Els treballs han respectat l’autenticitat del retaule, preservant-ne els elements originals mentre s’incorporaven solucions tècniques modernes per a la seva estabilització.

Retaule d`Ardèvol



Aquesta intervenció no només evita el deteriorament irreversible de l’obra, sinó que també posa en valor el patrimoni cultural del municipi de Pinós i la diòcesi de Solsona.