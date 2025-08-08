La solsonina Anna Selva es proclama subcampiona d'Europa amb la selecció catalana de Pitch and Put

Anna Selva Vilardell, de Solsona i que juga amb l'equip Vallromanes de Vilanova del Vallès, s'ha proclamat amb la selecció de Catalunya Subcampiona d'Europa de Pitch & Putt, una modalitat de golf que té més en compte el control i la precisió que la distància ja que tots els forats són de Par 3.
Catalunya ha assolit un gran èxit esportiu convertint-se en subcampiona d’Europa en les dues categories del Campionat d’Europa per Equips de Pitch & Putt: l’absoluta i la femenina. La competició s’ha celebrat al Pitch & Putt Lucan, a Irlanda, del 18 al 20 de juliol, sota l’organització de la Federació Internacional de Pitch& Putt (FIPPA), i ha comptat amb la participació de seleccions nacionals d’arreu d’Europa, com Irlanda, Gran Bretanya, Galícia, Andorra, Holanda, Suïssa, Noruega i França, a més de Catalunya.
Dijous a mitja tarda, va ser la cerimònia d’inauguració on es va donar la benvinguda i es va fer la presentació de tots els equips participants. Divendres es va jugar la primera volta de la competició sota la modalitat individual strokeplay, cops fets per cada jugador en 18 forats. Irlanda es va situar cap de sèrie tant en categoria absoluta, com en la femenina. El jugador John Deeble (Gran Bretanya) va signar la millor targeta amb 44 cops, 10 sota par, mentre que la catalana Marta Cucurull va ser la millor jugadora amb 52 cops, dos sota par.
Els resultats strokeplay definien els grup de joc, on Catalunya en categoria absoluta quedava enquadrada juntament amb Noruega i França jugant a una ronda individual matxplay contra cadascuna de les dues seleccions i aconseguint un fantàstic resultat de 11,5 punts dels 12 possibles. Per la seva part a la Campionat femení Catalunya quedava enquadrada juntament amb Andorra i Holanda jugant a una ronda individual matxplay contra cadascuna de les dues seleccions i aconseguint un fantàstic resultat de 5 punts dels 6 possibles.
Al quadre absolut Catalunya entrava al grup final amb 3 equips, que enfrontava a les seleccions de Catalunya, Irlanda i Gran Bretanya i a Catalunya amb Irlanda pel primer i segon lloc en el quadre femení. Catalunya es va enfrontar en primer lloc a Irlanda en el que era pels catalans una final anticipada guanyant únicament 1 punt dels 9 possibles en un enfrontament a doble ronda, en parelles foursome matxplay i individual forursome matxplay, però guanyant posteriorment 8 dels 9 punts possibles davant de Gran Bretanya, només quedava el tràmit del partit final de Irlanda contra Gran Bretanya per definir matemàticament a Catalunya com a segona classificada darrera de Irlanda que va demostrar un gran nivell de joc.
Per la seva banda al quadre femení Catalunya es va enfrontar a Irlanda a la final en un enfrontament a doble ronda, en parelles foursome matxplay i individual forursome matxplay no podent aconseguir cap punts dels 5 en joc demostrant la superioritat d’Irlanda que va guanyar la competició amb una gran segona posició de Catalunya.
A la classificació Absoluta on Irlanda va guanyar revalidant el títol de Campiona d’Europa, subcampiona va quedar Catalunya, 3era Gran Bretanya, Països Baixos en quart lloc, seguit de França, Suïssa, Galícia, Andorra i Noruega i pel que fa la categoria Femenina, Irlanda va quedar campiona, Catalunya subcampiona, seguida de Països Baixos que va quedar 3era, França la quarta posició, seguit de Galícia i Andorra.
El diumenge es va celebrar la festa de cloenda on es va fer l’entrega de trofeus als Campions.