Duel entre Olius Groc i Olius Vermell

8a Jornada de la Lliga de Bitlles del Solsonès i primera de la segona volta. Amb un duel molt interessant entre Olius Groc i Olius Vermell per decidir llocs de podi provisionals. Han estat partides molt interessants la primera guanyada per poc marge pels grocs que han hagut d’arribar als 300 punts per aconseguir la victòria. Olius Groc ocupa la segona posició i el Vermell 3r amb una partida pendent. El Negre continua líder després de la victòria sobre Olius Júnior.\r\n\r\nPer la seva banda Arcada de Sant Llorenç de Morunys va aconseguir la victòria a les dues partides sobre el Càmping El Solsonès i comença a revifar a la classificació. Just per sobre de l’Arcada es troba Olius Amateur que va vèncer a les dues partides a El Barecillo. Ara la Lliga del Solsonès es paralitza fins a finals de gener per tal de passar una part de l’hivern amb la climatologia adversa pel fred i la manca de llum natural a les tardes. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tJoan Malé (Olius Júnior)\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tJosé Ruíz (Olius Groc)\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tClassificació\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n