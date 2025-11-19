19 de novembre de 2025

6a Jornada de la Lliga de Bitlles del Solsonès amb partides molt interessants

17a Lliga de bitlles del Solsonès

  • Arcada de Sant Llorenç de Morunys i Olius Groc a la 6a jornada de la Lliga de Bitlles del Solsonès
Publicat el 19 de novembre de 2025 a les 08:14

Primerament l’Arcada de Sant Llorenç de Morunys ha obtingut la primera victòria i un empat amb un dels equips forts de la lliga, Olius Groc. Sembla que l’equip Piteu va agafant ritme de competició. Olius Groc baixa a la 3a posició de la classificació. Una altra partida interesant ha estat Olius Negre contra El Barecillo en la que els visitants han obtingut la victòria a la segona ronda. Olius vermell per la seva banda ha guanyat les dues rondes de la seva partida contra Olius Amateur i es col·loca com a líder de la classificació. La partida restant entre Olius Júnior i Càmping El Solsonès s’ha decantat cap els visitants que consoliden la 4a posició. 

 

