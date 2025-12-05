L'ESCAMN rep el Guardó de l’Esport en la categoria d'Impuls i Promoció de l'Activitat Física

L'Escola Catalana del Medi Natural (ESCAMN) va rebre el dimecres 26 de novembre el Guardó de l’Esport en la categoria Impuls i promoció de l'activitat física pel seu projecte destinat a formar i educar infants i joves en el coneixement, el respecte i la vinculació amb el medi natural, mitjançant una aproximació pedagògica, esportiva i saludable. Es tracta d'un projecte ja executat que ha demostrat resultats tangibles en la seva àrea d'actuació.
En total, es van lliurar 16 Guardons de l'Esport: 9 per a projectes executats que han obtingut resultats verificables i 6 guardons destinats a projectes emergents, que rebran suport econòmic per consolidar-se.
L'acte va comptar amb la participació del secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Sr. Abel García Marín, així com d'altres personalitats destacades del sector.
Guardons de l’Esport està organitzat per la Fundació Catalana per a l'Esport amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Un dels objectius principals d'aquests reconeixements és donar visibilitat als projectes distingits i convertir-los en referents per incentivar el sector a impulsar noves iniciatives que promoguin els valors i la transversalitat de l'esport com a eina de transformació social.
L'entitat expressa la seva satisfacció pel reconeixement rebut i vol fer constar el seu sincer reconeixement a la confiança de les famílies, a la participació dels infants i joves i al suport de Coordinació Rural de Catalunya, ENOS i tots els ajuntaments i institucions que col·laboren amb l’ESCAMN.