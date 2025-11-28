La solsonina Júlia Villaró, entre les guanyadores dels Premis WONNOW a les millors alumnes de graus STEM d’Espanya

CaixaBank i Microsoft han reconegut amb els Premis WONNOW a les 16 millors estudiants de graus universitaris STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) a Espanya entre les quals hi ha la solsonina Júlia Villaró Cañizal (Solsona, Lleida), que ha completat el Grau en Matemàtiques i està cursant el Master in Fundamental Principles of Data Science de la Universitat de Barcelona. Aquests guardons, que celebren enguany la seva vuitena edició, distingeixen l’excel·lència femenina en curses STEM, àmbits on la presència femenina continua sent proporcionalment escassa, amb l’objectiu de promoure la igualtat de gènere.
Des de la seva creació el 2018, un total de 5.922 estudiants de tota la geografia espanyola han presentat les seves candidatures als Premis WONNOW, una xifra que certifica la consolidació d’aquests guardons en l’àmbit universitari. En aquesta darrera edició, s’ha mantingut el volum de participació, amb 1.080 aspirants procedents d’universitats espanyoles entre elles la Universitat de Barcelona.
Els Premis WONNOW s’han entregat en un acte celebrat a l’oficina ‘all in one’ de CaixaBank a Barcelona en el qual han participat el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; i el president de Microsoft Espanya, Paco Salcedo.
Segons l’estudi ‘Científiques en xifres 2025’, elaborat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en el curs 2023-2024, només el 28,1% dels matriculats en estudis d’Enginyeria i Arquitectura van ser dones. Fa 10 anys, el curs 2014-2015, el percentatge era del 25,6% i, des d’aleshores, ascendeix cada any. No obstant això, encara està molt lluny de la paritat amb els seus companys masculins.
Millors expedients acadèmics
El 2025, l’estudiant amb el millor expedient acadèmic, trajectòria personal, professional i social ha estat Marta Sierra Obea (Monzó, Osca), que cursa doble Grau en Ciència i Enginyeria de Dades i Enginyeria en Tecnologies de les Telecomunicacions a la Universitat Carlos III de Madrid, que ha obtingut una dotació econòmica de 10.000 euros i l’accés a un programa de mentoring de Microsoft.
A més, 15 alumnes, entre les quals hi ha Júlia Villaró, han estat premiades per treballar durant sis mesos al Grup CaixaBank amb un contracte laboral en àrees clau com Negoci, Financera, Riscos, Digital Transformation & Advanced Analytics, Mitjans i Sostenibilitat, entre d’altres, i també tindran accés al programa de mentoring de Microsoft.
Les guanyadores d’aquesta edició se sumen a un llarg llistat de dones reconegudes en els Premis WONNOW. A més, un total de 28 guanyadores anteriors segueixen treballant actualment en el Grup CaixaBank.
El compromís de CaixaBank amb la diversitat i l’excel·lència empresarial
CaixaBank impulsa els Premis WONNOW com a mostra de suport i reconeixement al lideratge femení. La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i el reconeixement del talent són pilars de la cultura corporativa de l’entitat, que compta amb un 43,4% de dones directives (dada a tancament del 2024) i espera assolir el 45% el 2027.
En el marc d’aquesta estratègia, CaixaBank promou la diversitat de gènere a través d’iniciatives d’impacte tant en l’àmbit intern com extern, des del convenciment d’aquesta que aporta valor als equips, les empreses i la societat.
A més dels premis a l’excel·lència acadèmica (Premis WONNOW), CaixaBank promou diferents premis i reconeixements al lideratge femení empresarial (CaixaBank Premi Empresària i Premi A Professional Autònoma), línies d’acció vinculades a l’esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet) i entorn rural (Càtedra AgroBank: Dona, empresa i medi rural, o l’estudi de la bretxa de gènere en el sector agrari de Closingap).
Sobre Microsoft
Microsoft (Nasdaq «MSFT» @microsoft) crea plataformes i eines impulsades per IA per oferir solucions innovadores que satisfacin les necessitats en constant evolució dels seus clients. L’empresa tecnològica es compromet a fer que la IA estigui àmpliament disponible i a fer-ho de forma responsable, amb la missió d’ajudar cada persona i cada organització del planeta a fer més en el seu dia a dia.
Microsoft és una empresa diversa en tots els sentits. La seva missió com a companyia és intrínsecament inclusiva. Internament, la companyia promou una cultura que permet als seus empleats connectar la seva energia i la seva passió per la tecnologia amb aquesta missió. I per això, la diversitat és clau.
La companyia aposta per la digitalització i el desenvolupament d’habilitats digitals com a eix principal per reimaginar Espanya, amb l’objectiu d’aprofitar la tecnologia d’una manera inclusiva, tenint en compte la diversitat i el talent sense importar el gènere.