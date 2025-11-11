La solsonina Judit Magín Real rebrà un dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2025

El jurat d'aquests prestigiosos premis culturals i artístics ha decidit atorgar a la solsonina i exalumna de l'Escola Arrels de Solsona Judit Magín Real el premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves, pel treball La Llum del Miracle i la foscor de la Guerra. En el seu treball de recerca, Judit Magín ha explorat com es va viure la Guerra Civil al Santuari del Miracle, centrant-se especialment en el patrimoni del recinte que va patir desperfectes o va desaparèixer a causa del conflicte. La seva investigació posa en relleu la importància històrica i cultural d’aquest santuari i els efectes devastadors de la guerra en el patrimoni local.
Els jurats de la 43a edició dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, a la qual s'han presentat una seixantena de propostes, han fet públics els veredictes dels diferents guardons, que es lliuraran en una gala al teatre Conservatori de Manresa, el 21 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, dins del conjunt d'actes al voltant d'aquests premis i del Premi Bages de Cultura, que es farà públic el dia 17 i que es lliurarà el 28 de novembre.
Els guardons
Els premis incorporen aquest any la Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya, dotada amb 3.000 euros. Els tretze guardons de la convocatòria, dotats amb un total de 9.000 euros, són el Premi Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya, el Premi Berenguer de Montagut, el Premi a la Cultura popular i tradicional, el Premi El Galliner de textos teatrals, el Premi Empremta, el Premi Josep Maria Aloy de Narrativa jove, el Premi Litel de Música, el Premi Magí Canyelles per a estudis sobre la Catalunya Central, el Premi Maria Matilde Almendros al teatre amateur, el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, el Premi a la Projecció artística, en la modalitat d'Escultura, el Premi Regió7 de Comunicació i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves.
Coordinats per Òmnium Bages-Moianès, els premis són convocats per l'Ajuntament de Manresa, els Amics de la Seu, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, el Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Litel.cat, Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires i Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa i Regió7, amb la col·laboració de Cots i Claret, la Fundació Universitària del Bages-UManresa, Parcir Edicions Selectes i Zenobita Edicions.