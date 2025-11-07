Gerard Flotats estrena un arranjament per a violoncel sol dels Goigs de la Mare de Déu del Claustre

Aquest concert té un significat molt especial, ja que culmina amb l’estrena de l’arranjament per a violoncel sol dels Goigs de la Mare de Déu del Claustre. Es tracta d’una de les melodies més estimades de Solsona, que connecta Flotats amb la seva infància i les seves arrels. Amb aquest projecte, la seva intenció és fer viatjar la música tradicional catalana arreu del món, presentant-la amb una mirada nova però alhora fidel a la seva essència: una música capaç de parlar amb frescor al públic que ja la coneix, i amb naturalitat a qui la descobreixi per primera vegada.
El programa es completa amb obres de Bach, Cassadó, Ysaÿe i Edmund Finnis, que mostren la riquesa expressiva del violoncel. Gerard Flotats Boix destaca per la seva versatilitat, interpretant des de música barroca amb instruments d’època fins a repertori contemporani amb electrònica. Ha estat guardonat amb nombrosos premis, com el Primer Palau 2024 o el Royal Over- Siguis League Stringds Competition 2023. Especialista en violoncel barroc i en música de cambra, ha estat violoncel·lista principal de la European Union Youth Orchestra, la Joven Orquesta Nacional de España i la Royal Academy of music Simphony Orchestra. Ha participat en festivals internacionals, com Yellow Barn, IMS Prusia Cove, Encuentro de Santander o Schleswig-Holstein.
El concert tindrà lloc el divendres 14 de novembre, a les 9 del vespre, a la Capella del Claustre, de Solsona, amb taquilla inversa.