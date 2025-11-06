El Consell Comarcal del Solsonès enceta el segon cicle d’art Cromàtic amb les exposicions d’Estel Jin Sabata Serra i Sílvia Ferrer-Dalmau

El Consell Comarcal del Solsonès donarà el tret de sortida al segon cicle d’art Cromàtic amb les exposicions de les artistes Estel Jin Sabata Serra i Sílvia Ferrer-Dalmau, que es podran visitar a la sala Francesca de Llobera. Aquest projecte té com a objectiu impulsar i donar visibilitat a la creació artística local, oferint un espai d’expressió per al talent visual de la comarca.
Sílvia Ferrer-Dalmau — “Quadern de viatge a 4 km/h”
Arquitecta de formació i pintora per vocació, Sílvia Ferrer-Dalmau presenta un relat visual d’un viatge a peu pel GR11, la ruta transpirinenca que travessa els Pirineus en 46 etapes. La seva sèrie és un recull de 31 dibuixos que conformen un “quadre de quadres”, un acordió pictòric que parla de muntanyes, però sobretot de la vida.
L’artista reivindica la lentitud i la contemplació com a forma de connexió amb el món. Caminar és avançar lentament, mentre que dibuixar és aturar-se per observar amb mirada atenta. “El camí de viatge com a camí de vida. El camí de vida com a viatge.” Amb aquesta obra, Ferrer-Dalmau ens convida a redescobrir la simplicitat i el minimalisme, i a recuperar l’acte d’observar amb consciència allò que sovint passem per alt en la velocitat del dia a dia.
Estel Jin Sabata Serra — “Floreix en l’efímer”
L’obra d’Estel Jin Sabata Serra convida a reflexionar sobre la bellesa dels instants fugissers i la relació entre allò efímer i allò perdurable. La seva proposta reuneix aquarel·les sobre paper de petit format i pintures acríliques i a l’oli sobre tela, que aporten una textura i una profunditat visual diferents però complementàries.
Les seves composicions, inspirades principalment en la natura i les flors, esdevenen metàfores de la condició humana: vides que esclaten a l’atzar, cicles que es renoven i contradiccions que donen profunditat a l’experiència de viure. “Una flor és un batec silenciós que s’obre al món sense por... Habita el present amb intensitat, desplegant colors que no demanen permís.”
Amb aquesta exposició, Sabata Serra captura la intensitat d’una existència breu però preciosa, reivindicant que la bellesa no rau en la permanència, sinó en l’autenticitat amb què vivim cada instant.
Compromís amb la cultura local
Amb aquesta nova edició del Cicle Cromàtic, el Consell Comarcal del Solsonès, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), reafirma el seu compromís amb la cultura i l’art de proximitat, oferint un espai estable de difusió i reconeixement per als artistes visuals del territori.
Les exposicions es podran visitar els dies 15, 16, 22 i 23 de novembre, en horari de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès.