TRAU 2025, quatre espectacles pels caps de setmana de tardor

diumenge 26 d'octubre, el TRAU aixecarà el teló amb un musical original en català creat i interpretat per la Un Respir, companyia sabadellenca Es tracta d’una obra de nova creació que combina música en directe i dramatúrgia pròpia per explicar la història de la La Passatgera. Clara, una jove que, immersa en la rutina i les inseguretats, inicia un viatge a Viena per reconnectar amb ella mateixa i amb la seva passió per la música. Amb un repartiment de quatre intèrprets i una posada en escena íntima, convida el públic —especialment el més jove— a fer una pausa, agafar perspectiva i trobar el coratge per avançar. Un Respir
diumenge 2 de novembre, el TRAU continuarà amb una divertida proposta familiar amb música en directe de la El Professor Ven Sunat, companyia Peixospeixeres Teatre. L’espectacle ens presenta la Pentagrama i el Compàs, dos extraterrestres expulsats del planeta DorReMi per la seva manca de coneixements musicals. Per poder-hi tornar, hauran d’aprendre les bases de la música amb l’ajuda —i la paciència— del prestigiós professor Octavi Ven Sunat. Amb un format àgil i participatiu, aquesta comèdia educativa apropa els fonaments del llenguatge musical als més petits (de 6 a 10 anys) d’una manera lúdica i engrescadora.
dissabte 22 de novembre, el TRAU oferirà una comèdia esbojarrada escrita per El crèdit, Jordi Galceran, autor d’èxits com El mètode Grönholm, i portada a escena per la companyia El Traspunt, de Cardona. L’obra, interpretada per V alentí Farràs i Jesús Ratera, parteix d’una situació tan quotidiana com una visita al banc per demanar un préstec, però aviat deriva en un joc d’embolics, enganys i girs constants que mantenen el públic en un riure continu. Amb diàlegs àgils, ritme trepidant i l’humor característic de Galceran, El crèdit garanteix una vetllada d’entreteniment intel·ligent i rialles assegurades.
diumenge 30 de novembre amb una proposta integral i multidisciplinària de la companyia AmorT, AmarT que fusiona la cobla amb la dansa, la música popular i clàssica, la poesia, les arts visuals i la literatura. L’espectacle, creat i dirigit per Ricard Zanca amb coreografia d’ Alba Zamora i música de Francesc Cassú, serà interpretat per músics, ballarins i cantants. AmorT ens convida a explorar els grans temes universals de l’Amor i la Mort a través d’un viatge escènic intens i poètic, on la llum i la foscor, el moviment i el so, es combinen per oferir una experiència única i transformadora.
TRAU 2025 - Programació
UN RESPIR
La Passatgera
diumenge 26 d’octubre 18 h
10 euros
TATRAU Teatre
EL PROFESSOR VEN SUNAT
Peixospeixeres Teatre
diumenge 2 de novembre 18 h
10 euros
TATRAU Teatre
EL CRÈDIT
El Traspunt
dissabte 22 de novembre 21 h
10 euros
TATRAU Teatre
AMORT
AmarT
diumenge 30 novembre 18 h
10 euros
TATRAU Teatre
Venda d'entrades online a entrades.turismesolsones.com i una hora abans de l'espectacle a TATRAU Teatre