14 de octubre de 2025

Cultura i Mitjans

TRAU 2025, quatre espectacles pels caps de setmana de tardor

Torna una nova edició de TRAU, amb una programació de quatre espectacles que inclouen teatre musical, teatre infantil, comèdia i un espectacle integral que fusiona arts escèniques amb el timbre de la cobla. Les actuacions tindran lloc al TATRAU el 26 d’octubre i els dies 2, 22 i 30 de novembre

Publicat el 14 d’octubre de 2025 a les 20:41
Actualitzat el 14 d’octubre de 2025 a les 20:56

El diumenge 26 d'octubre, el TRAU aixecarà el teló amb Un Respir, un musical original en català creat i interpretat per la companyia sabadellenca La Passatgera. Es tracta d’una obra de nova creació que combina música en directe i dramatúrgia pròpia per explicar la història de la Clara, una jove que, immersa en la rutina i les inseguretats, inicia un viatge a Viena per reconnectar amb ella mateixa i amb la seva passió per la música. Amb un repartiment de quatre intèrprets i una posada en escena íntima, Un Respir convida el públic —especialment el més jove— a fer una pausa, agafar perspectiva i trobar el coratge per avançar.

El diumenge 2 de novembre, el TRAU continuarà amb El Professor Ven Sunat, una divertida proposta familiar amb música en directe de la companyia Peixospeixeres Teatre. L’espectacle ens presenta la Pentagrama i el Compàs, dos extraterrestres expulsats del planeta DorReMi per la seva manca de coneixements musicals. Per poder-hi tornar, hauran d’aprendre les bases de la música amb l’ajuda —i la paciència— del prestigiós professor Octavi Ven Sunat. Amb un format àgil i participatiu, aquesta comèdia educativa apropa els fonaments del llenguatge musical als més petits (de 6 a 10 anys) d’una manera lúdica i engrescadora.

El dissabte 22 de novembre, el TRAU oferirà El crèdit, una comèdia esbojarrada escrita per Jordi Galceran, autor d’èxits com El mètode Grönholm, i portada a escena per la companyia El Traspunt, de Cardona. L’obra, interpretada per Valentí Farràs i Jesús Ratera, parteix d’una situació tan quotidiana com una visita al banc per demanar un préstec, però aviat deriva en un joc d’embolics, enganys i girs constants que mantenen el públic en un riure continu. Amb diàlegs àgils, ritme trepidant i l’humor característic de Galceran, El crèdit garanteix una vetllada d’entreteniment intel·ligent i rialles assegurades.

El festival TRAU finalitzarà el diumenge 30 de novembre amb AmorT, una proposta integral i multidisciplinària de la companyia AmarT que fusiona la cobla amb la dansa, la música popular i clàssica, la poesia, les arts visuals i la literatura. L’espectacle, creat i dirigit per Ricard Zanca amb coreografia d’Alba Zamora i música de Francesc Cassú, serà interpretat per músics, ballarins i cantants. AmorT ens convida a explorar els grans temes universals de l’Amor i la Mort a través d’un viatge escènic intens i poètic, on la llum i la foscor, el moviment i el so, es combinen per oferir una experiència única i transformadora.

TRAU 2025 - Programació

UN RESPIR

La Passatgera

diumenge 26 d’octubre  18 h

10 euros 

TATRAU Teatre

 

EL PROFESSOR VEN SUNAT 

Peixospeixeres Teatre

diumenge 2 de novembre 18 h

10 euros 

TATRAU Teatre

 

EL CRÈDIT 

El Traspunt 

dissabte 22 de novembre  21 h

10 euros 

TATRAU Teatre

 

AMORT 

AmarT

diumenge 30 novembre 18 h

10 euros 

TATRAU Teatre

 

Venda d'entrades online a entrades.turismesolsones.com i una hora abans de l'espectacle a TATRAU Teatre

