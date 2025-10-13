Tardes de d’havanera, cordes i autor aquesta tardor a Jezz Club

Fora de Jezz Club al carrer del Berguedà en ple desembre hi farà fred, segurament. Però el caliu de dins amb la magnífica veu de la cantant d’havaneres Neus Mar i l’esperit del rom cremat dibuixarà una bonica estampa hivernal al barri de La Cabana d’en Geli. La convidada d’enguany de la Cantada d’Havaneres de Calella ens visita acompanyada del guitarrista Emilio Sánchez. És una de les propostes de Jezz Club per aquesta tardor, el diumenge 7 de desembre.
Però abans, aquest proper dissabte 25 d’octubre ens visita Quartet Teixidor, el millor quartet de cambra de les terres de Lleida. Un dels seus integrants és Xavier Roig, antic professor de l’Escola de música. Sonarà de Beethoven, obres de l’organista de Seròs Joseph Teixidor (1752) i uns tangos d’Astor Piazzolla.
El caràcter alegre l’aportarà el cantautor de l’Ebre Joan Rovira. Un dels múscs més originals del sud i dels mes reconeguts també. L’alegria de les seves cançons convertirà la tarda del dissabte 8 de novembre en un moment de celebració a guitarra i veu, entre copes de vi i somriures.
El 22 del mateix mes ens visita Galgo Lento, el jovent musical de Terrassa, la nova perla negra del soul català. Tres xavals que desplegaran un repertori de hip hop amb les seves inquietuds i dissertacions sobre la vida, l’amor o les pors. Aquest concert interpel·la la joventut solsonina i per això les entrades estan bonificades a menors de 25 anys (8 euros).
I finalment ens espera el que vol esdevenir el tradicional concert de nadales de l’Orquestra Jezz Club. Al repertori de l’any passat s’hi afegiran noves nadales al més pur estil americà. Tarda local de torrons i cava, dues sessions a les 17:00 i a les 19:00.
Les entrades ja són a la venda a jezz.cat i els preus oscil·len entre 11 euros (socis) i 16 euros (públic general). Tots els concerts són a les 7 de la tarda. Si et fas soci omplint la butlleta (25 euros) a jezz.cat/jezzclub gaudiràs de descomptes i a la vegada reforçaràs aquesta proposta estable de concerts que aquesta tardor compleix 2 anys i 20 concerts programats!