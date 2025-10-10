La Fundació Pere Màrtir Colomés impulsa un cicle de xerrades per acompanyar les famílies en la cura de les persones grans

La Fundació Pere Màrtir Colomés posa en marxa un cicle de xerrades divulgatives adreçades a famílies amb persones grans, amb l’objectiu d’oferir informació, orientació i espais de reflexió sobre temes que sovint formen part del seu dia a dia.
Les sessions, que aniran a càrrec de professionals especialitzats en diferents àmbits, volen ser una eina d’acompanyament per entendre millor els processos físics, emocionals i socials que es viuen en l’etapa de la vellesa. Les xerrades tindran lloc a la Residència de la Fundació Pere Màrtir Colomés (plaça Antoni Guitart, 2 de Solsona) i són obertes a tothom.
La primera xerrada, el 18 d’octubre, estarà centrada en les Mesures de Suport, les figures legals de suport a les persones amb dependència
El cicle s’iniciarà el dissabte 18 d’octubre a les 17 h amb la conferència “Les Mesures de Suport a la pràctica”, a càrrec de Marta Santaulària, advocada, que explicarà de manera planera com funcionen les figures legals de suport a les persones amb dependència i com poden garantir els seus drets i voluntats.
El 15 de novembre a les 17 h, Sara Parra, psicòloga i pedagoga sistèmica, oferirà la xerrada “Portar un familiar a una residència: parlar de sentiments sense jutjar-se”, un espai per reflexionar sobre l’impacte emocional que sovint acompanya aquesta decisió i com gestionar-la des de l’afecte i la comprensió.
El 13 de desembre a les 11 h, Eva Montané, psicòloga, parlarà sobre “Què és l’estimulació sensorial?”, explicant com aquest tipus d’activitats poden millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones grans, especialment en situacions de deteriorament cognitiu.
Finalment, el 17 de gener a les 17 h, Conxita Medina i Carles Pedrol, metges de família, conduiran la sessió “Acompanyament a la mort digna”, una reflexió sobre com afrontar, amb serenor i humanitat, el final de la vida.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació vol obrir les seves portes a la ciutadania i crear espais de trobada i diàleg que ajudin a cuidar millor les persones grans des de la proximitat i el respecte.
Sobre la Fundació
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés és una entitat sense ànim de lucre de Solsona dedicada a l’atenció integral de les persones grans. A través de la seva residència, centre de dia i habitatges tutelats, acompanya les persones en una etapa clau de la seva vida amb calidesa, professionalitat i respecte.
El seu equip, format per prop de 90 professionals, treballa diàriament per oferir un servei de qualitat basat en la confiança, l’atenció personalitzada i el vincle amb el territori. La seva missió és garantir un acompanyament digne, posant especial atenció a les necessitats físiques, emocionals i socials de cada persona.
La Fundació aspira a ser un referent en l’àmbit social i sanitari de la comarca, guiada pels valors de l’hospitalitat, l’espiritualitat, la dignitat, la transparència i el compromís.