El Museu de Solsona presenta «Aiguafina, els camins de l’aigua», la nova exposició temporal sobre la història de l’arquitectura de l’aigua

En la denominació d’arquitectura de l’aigua hi hem encabit totes aquelles construccions i enginys que les societats han ideat per assegurar-se la captació, l’emmagatzematge, la conducció i la distribució de l’aigua, tant per al consum humà com per a altres finalitats productives o lúdiques.
A Solsona i als municipis veïns d’Olius i Lladurs hi trobem restes i construccions en considerable bon estat, testimonis del que els seus habitants varen bastir per proveir-se d’un element imprescindible per a la vida: l’aigua. Aquests tres municipis tenen unes restes arqueològiques que, conjuntament amb el patrimoni conservat, conformen un magnífic mostrari del qual els nostres avantpassats varen concebre per tenir aigua i valer-se’n.
L'arquitectura de l'aigua comença amb la primera construcció al serrat del Castellvell d’una senzilla i primicera bassa per recollir l’aigua de la pluja. Els avenços passen per les termes romanes de cal Sotaterra, les fonts públiques i els molins medievals, les grans obres d’enginyeria hidràulica del segle XVIII fins a arribar a la magna obra contemporània de la Mancomunitat d’Aigües. En aquest sentit, l'exposició consta d’un important i nombrós conjunt d’elements dels quals s'han reunit tots els treballs que arqueòlegs, estudiosos i historiadors han fet i publicat.
Els habitants d’aquests tres municipis som dipositaris d’un gran llegat històric que es vol donar a conèixer i difondre, alhora que s'animen als agents públics a intervenir-hi per poder continuar completant els estudis anteriors que ens han permès saber de la seva existència.
La mostra podrà visitar-se del 5 de setembre de 2025 a l'1 de febrer de 2026 al Museu de Solsona, i s'integra en un projecte del Centre d’Estudis Lacetans (CEL) que compta amb la col·laboració del Museu de Solsona, l’Arxiu Comarcal del Solsonès i la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès. El projecte ha anat a cura de Marcel·lí Corominas, llicenciat en història i integrant del CEL.