L’Orfeó Nova Solsona porta la seva música a Valls

Diuen que a Valls cal mirar al cel tres vegades: per admirar el campanar més alt de Catalunya, per aplaudir la seva arrelada tradició castellera i, finalment, per gaudir d’uns bons calçots. L’Orfeó Nova Solsona ho va poder comprovar el passat diumenge 22 de febrer, en una expedició que van fer a la capital de l’Alt Camp.
Aquesta sortida va ser possible gràcies a la invitació de la Coral Terpsicore, formació vallenca fundada el 1989 sota la direcció d’Àngel Aguilà. Integrada per 48 cantaires, la coral ha explorat estils diversos —des de la música clàssica i contemporània fins al gòspel i el jazz— i ha col·laborat amb formacions com La Vella Dixieland i la Camerata XXI.
Les dues corals van oferir un concert conjunt a l’Església de la Mare de Déu del Lledó. A la primera part, el cor amfitrió va interpretar peces conegudes com Edelweiss, Blue Moon, Swing Low, Sweet Chariot i Joshua Fit the Battle of Jericho.
Per la seva banda, l’orfeó solsoní va presentar un repertori de música catalana i solsonina, amb obres com Els Tres Tambors, En Pere Gallerí, Les Trenes, El bon caçador i la pastora i la Sardana de Solsona.
El concert, que va comptar amb l’assistència de l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i de la regidora Sònia Roca, es va cloure amb la interpretació conjunta de Canticorum i el Cànon de la Pau. El capellà del santuari, Ramon Olomí, va aprofitar l’acte per recordar els seus anys de joventut a Solsona com a estudiant del seminari claretià.
La sortida també va incloure una visita al Museu Casteller de Catalunya, una experiència immersiva que permet entendre els sentiments i la força col·lectiva que el fet casteller desperta des de fa més de dos-cents anys.
Com no podia ser d’altra manera, la jornada es va cloure amb una autèntica calçotada per cantaires i acompanyants a càrrec dels companys vallencs. Després de l’àpat i d’una estona més de cants compartits, els solsonins van tornar cap a casa satisfets per la magnífica experiència viscuda.