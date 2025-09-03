El Claustre es prepara per la seva Festa Major

La Festa Major és una data molt esperada per la Capella de Música del Claustre. No només és la festa gran de la ciutat: és també la celebració principal en honor a la Mare de Déu i el seu santuari.
Com moltes altres entitats solsonines, els seus cantors es desviuen aquests dies per preparar amb màxima cura, dedicació i respecte uns cants que, sens dubte, contribuiran a fer més lluïdes aquestes festes.
Durant aquests dies, l’activitat de la Capella de Música és especialment intensa i amb un desplegament molt ampli de repertori: cants litúrgics, motius religiosos populars, motets, salves, avemaries, goigs, himnes. Tots dedicats a Maria per celebrar la festivitat de la seva Nativitat, el dia 8 de setembre, i la solemnitat de la Mare de Déu del Claustre, el dia 9.
Qui per la Festa Major acudeix als peus de la Mare de Déu podrà gaudir durant les seves celebracions molts dels cants propis del Claustre, alguns dels quals van ser escrits per antics mestres directors de l’Escolania com Joan Aymerich, Josep Armengou, Antoni Muntada, Joan Ballarà o Josep Maria Tripiana.
Les celebracions començaran el diumenge, 7 de setembre a 3/4 de 9 del vespre amb les primeres vespres de la Nativitat de la Verge Maria, presidides pel senyor bisbe, i amb el cant de la Salve que interpretarà l’Orfeó Nova Solsona.
El dilluns, 8 de setembre, tindrà lloc la missa cantada per la Capella de Música a les 9 del matí. A la tarda, a 2/4 de 7, se celebrarà l’acte d’homenatge a la Mare de Déu que recorda l’origen de la Festa Major. A la plaça Major, es cantaran els goigs i l’Himne de la Coronació, i un cop la processó torni a la catedral, s’interpretarà la Salve Regina.
Finalment, el dimarts, 9 de setembre, hi haurà missa cantada a les 9 del matí i a les 8 del vespre, el Tancament del Besamans durant el qual s’oferiran diversos cants dedicats a la Mare de Déu.
La Capella de Música vol expressar el seu agraïment a la Confraria i la Vintiquatrena de la Mare de Déu del Claustre per la confiança dipositada en ells, permetent-los desenvolupar la seva tasca com a cor litúrgic del santuari durant aquests dies tan especials. També vol reconèixer la tasca de l’organista Jordi Xandri pel seu treball i dedicació.
Així mateix, els seus integrants desitgen a tots els solsonins i solsonines una bona Festa Major.