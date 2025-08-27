27 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

«L'últim ball», la comèdia de Lacetània Teatre per la Festa Major

Lacetània Teatre presenta per aquesta Festa Major L'ÚLTIM BALL, una comèdia irònica i punyent que retrata, amb humor i un toc crític, una societat que abandona els seus referents com si fossin mobles vells. Les funcions tindran lloc els dies 6, 7, 13 i 14 de setembre al Teatre Comarcal de Solsona

  • Foto promocional
  • Cartell

ARA A PORTADA

Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 13:54
Actualitzat el 27 d’agost de 2025 a les 13:55

L'ÚLTIM BALL és una obra de creació pròpia dirigida per Aleix Albareda. L'espectacle, recomanat per a majors de 12 anys, vol fer riure i alhora provocar reflexió entre el públic. Amb realisme incòmode i situacions absurdes visitem la vellesa, la deshumanització institucional, la fragilitat humana i la lluita per mantenir una mica de dignitat en l'últim tram de la vida.

El preu de l'entrada general és de 15 euros, mentre que els socis i sòcies de Lacetània Teatre i els menors de 16 anys podran gaudir de l'espectacle per 12 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma entradessolsones.com

 

  • Cartell

L'ÚLTIM BALL de Lacetània Teatre

Dies i horaris de les sessions:

  • dissabte 6 de setembre a les 21 h
  • diumenge 7 de setembre a les 20 h
  • dissabte 13 de setembre a les 21 h
  • diumenge 14 de setembre a les 18 h
  • Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
  • Durada de l'espectacle: 1 hora 15 minuts

Preus:

  • entrada general: 15 euros
  • entrada socis/es Lacetània: 12 euros
  • menors de 16 anys: 12 euros

Espectacle recomanat a majors de 12 anys

Venda d'entrades online a https://entradessolsones.com/activitat/lultim-ball

També es vendran entrades 1 hora abans de la funció a la taquilla del Teatre Comarcal

Equip artístic: Paula De la Osa, Guisla Pérez, Encarna Tarifa, Mª Claustre Arseda, Tate Gualdo, Aina Mujal, Juli Pérez, Cesc Boix, Eduard Tripiana, Ainet Serral, JF Manzano, Teresa C. Salamero, Raquel Madrigal i Mel Pavón.

Adaptació i direcció: Aleix Albareda.

Ajudantia: Montze Meera

Equip tècnic: Marc Triquell, Ramon Cots i Ricard Llutart.

Agraïments: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, Oficina de Turisme del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès

 

Et pot interessar