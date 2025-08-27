Gran Gala d’Òpera, un baríton i un baix entre rialles i tragèdies: dues veus, mil històries a Castellar de la Ribera

La Plaça de l'Ajuntament (Sant Pere de Castellar de la Ribera) serà l’escenari el proper diumenge 31 d’agost, a les 18h, de la Gran Gala d’òpera amb Toni Marsol (baríton) i Josep Ferrer (baix), acompanyats per Seon Hee Myong al piano de cua. Un recorregut per obres de Rossini, Donizetti, Verdi i Mozart.
El preu és de 10 euros i gratuït per a menors de 18 anys. L’aforament és limitat: localitats amb visibilitat a l’escenari i localitats sense visibilitat.
Podeu comprar les entrades a la taquilla del lloc de cada espectacle, a partir d’una hora abans de l’inici. Us recomanem la compra d’entrades anticipades, a través d’internet, al següent enllaç: https://entradessolsones.com/
Per més informació, us podeu adreçar a:
- Ajuntament de Castellar de la Ribera
- https://castellarribera.ddl.net/
- Telèfon: 973 48 16 40
- ajuntament@castellarribera.ddl.net
Oficina de Turisme del Solsonès
- Ctra. de Bassella, 1, Solsona - Telèfon: 973 48 23 10
Des de l’Ajuntament de Castellar de la Ribera volen donar les gràcies al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El seu suport fa possible aquesta nova temporada d’activitats al poble.