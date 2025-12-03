Empat contra l'equip que anava líder: CF Solsona 2-2 CF Juneda

Quin goig veure la graderia del camp de futbol municipal de Solsona gairebé plena d’aficionats i jugadors de diferents categories i edats. Dia de la presentació d’equips.
Podia ocórrer que l’acte festiu, entre les fotos, la desfilada, els parlaments i el fred que va fer, no facilités la necessària concentració als futbolistes escapulats per a encarar com calia un partit de futbol important contra el Juneda, líder de la categoria fins aquest diumenge 30 de novembre. Tanmateix, després d’uns minuts inicials en què els del Juneda van sortir més intensos que els locals, com fent intervenir el migcampista Sergi Vendrell desviant amb el cos una pilota que anava a porteria i també el porter Bernat Carrera aturant un xut enverinat, l’Ilyas Dahmani va tenir el protagonisme prop de l’àrea rival, després de driblar dos defenses i ser tombat. El joc dels dos equips va ser bastant dinàmic, s’arribava ràpidament a la porteria contrària. Just abans de començar el partit s’havia regat la gespa, la qual cosa va provocar que hi hagués algunes relliscades, fins i tot conduint la pilota. En el minut 24 el Robert Ferrer va rebre una dura entrada i va haver de ser atès pel massatgista; en el 31, els tacs d’un jugador junedenc van quedar marcats a la cama del Robert i el joc va estar aturat una bona estona. Faltant dos minuts per a acabar la primera part, el Marçal Cardona va centrar des de la línia de fons, l’Ilyas va tocar la pilota, el porter del Juneda la va rebutjar i el Cèsar Molina va enviar l’esfèrica al fons de la xarxa. 1 a 0.
En el començament de la segona part, l’entrenador del Solsona va fer endarrerir la posició del Raül Espuga cap a la defensa pel costat esquerre. En el minut 50, l’Àngel Pérez va pressionar la sortida de la pilota del Juneda, va fer una assistència magnífica al Sergi Sánchez, que es va plantar davant el porter del Juneda, però va xutar desviat arran del pal. Podia haver estat el 2 a 0. En la jugada següent, els de les Garrigues van combinar fins a la frontal, l’hàbil extrem Xavier Sánchez va engaltar un xut ras i fort i va fer passar la pilota arran del pal cap al fons de la xarxa. 1 a 1 en el minut 51.
Només sis minuts després, gràcies a un córner xutat pel Raül Espuga, el Cèsar Molina va rematar de cap la pilota i va fer el segon gol del Solsona. 2 a 1. En el 66, un dels futbolistes més desequilibrants del Juneda, “Tuto” Oriol Masbernat, enmig de diversos jugadors a l’àrea petita del Solsona, va fer el 2 a 2. Durant uns deu minuts es va entrar en una fase de faltes i targetes grogues per als dos equips, fins i tot per a dos membres de la banqueta de l’equip local. Hi va haver tensió. Els minuts finals van ser enèrgics, competits amb molt nervi, sobretot per la banda dels escapulats. Els defenses Marçal, Cèsar i Adrià van alternar-se per a participar en la línia d’atac. El Pau va estar a punt de fer gol, a centrada del Marçal. El Cèsar va anar de poc que no marqués, a passada del Raül, com també l’Adrià Barniol, que va enviar la pilota a tocar el travesser de la porteria.
Va ser, en definitiva, un partit ben competit pels dos equips. El CF Solsona, però, després d’onze jornades ha acabat ocupant l’última posició de la seva categoria, mentre que el CF Juneda ha passat a ser segon en la classificació. Si els solsonins fan bons partits contra equips que van ben situats, com aquest empat o la victòria al camp de la Seu d’Urgell, que actualment va primer a la lliga, com és que només s’han aconseguit 10 punts? Cal trobar-hi solucions abans que la distància amb els equips que se salven del descens sigui massa gran.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Bernat Carrera Jounou, Marçal Cardona Simon, Cèsar Molina Vila, Adrià Barniol Rey, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Sergi Sánchez Gómez, Ilyas Dahmani Manssouri, Àngel Pérez Torrecillas, Pau Vázquez Martínez i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Albert Parcerisa Albacete (59’), Modestas Melnikas (72’), Arnau Valero Walters, Andreu Sances Mas, Tudor Orlando Dod, Olaf Chabior, Markel Larrañaga Piqué i Albert Colell Riu.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Abel Martínez Martí
ENTRENADOR AUXILIAR: Lucas Gallego Santodomingo
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Car
los Sanz Sierra