Bon joc, pobre resultat: CF Solsona 1-1 CE Artesa de Segre

L’endemà de Tots Sants, bastants seguidors del CF Solsona pressentien que el CF Solsona continuaria amb la mala ratxa dels dos últims resultats perquè l’equip contrari, el CE Artesa de Segre, estava a només un punt del primer classificat de la lliga. No va ser ben bé així. Es va veure un joc bastant dinàmic tant dels forasters com dels locals, amb ràpides arribades a les porteries contràries.
L’entrenador Abel Martínez, disposant de bastants defenses de qualitat (Marçal, Cèsar, Adrià i Candi), va situar el defensa Raül Espuga de mig, acompanyant els altres mitjos titulars d’altres partits, el Sergi Vendrell i l’Abdel Al Baitar. Sergi Sánchez va ser el carriler per la banda dreta, el Robert va ser la punta de llança per l’altra banda, l’Ilyas Dahmani fent de mitjapunta i el Pau Vázquez de davanter centre. Si en els partits anteriors, el major control de la pilota havia estat dels rivals del Solsona, la tarda del 2 de novembre van ser els nostres escapulats els qui van dur la iniciativa controlant i atacant, encara que l’inici d’algunes jugades era per mitjà d’un servei llarg del porter Jaume Figueras cap al camp contrari.
En el minut 8, els solsonins van reclamar penal per unes mans dins l’àrea d’un defensa de l’Artesa de Segre. En el minut 20, després d’un córner servit pel Raül, la pilota va estar a punt de travessar la línia de gol. Hi va haver jugades de mèrit dels dos equips, però es fallava en la passada final. En el minut 26 el Sergi Sánchez va salvar una pilota rematada dins l’àrea quan ja entrava a porteria. En el 29 va ser el Robert Ferrer qui va xutar a porteria després de rebre una assistència llarga del Cèsar Molina. En el minut 31, el Pau Vázquez va rematar esplèndidament amb el cap un córner servit altra vegada pel Raül Espuga. 1 a 0. En el 37, el Robert va haver de ser atès pel massatgista una bona estona perquè va rebre una forta pilotada a poca distància. En el 42 el Pau va gaudir d’una immillorable situació per a marcar una pilota centrada pel Robert, però no va estar encertat en la definició. En el int 44, un ràpid contraatac conduït per l’Ilyas i tres atacants solsonins més contra tan sols dos defenses artesencs va ser avortat en arribar a la frontal de l’àrea rival. En el darrer minut de la primera part, el porter de l’Artesa de Segre es va lluir en desviar un xut de l’Abdel, el refús el va recollir el Robert, que va enviar la pilota a fora.
Poc temps després de començar la segona part, una pilotada de l’extrem dret de l’Artesa va ser interceptada pel Cèsar amb el braç abaixat i l’àrbitre va assenyalar penal. El davanter artesenc Bassirou Cisse va xutar fort i ras a la dreta del porter i la pilota va entrar arran del pal. 1 a 1 en el minut 50. Només un minut després, el Pau va caure dins l’àrea, però l’àrbitre no va xiular penal. Durant una bona estona, la intensitat del joc es va incrementar, sobretot pels jugadors locals. En el 55, una centrada del Robert va fer que la pilota passés per davant de la porteria, però no hi va haver cap rematador. En el 62, un contraatac ràpid del Pau i l’Hug Plans va dur el perill a la porteria contrària. En el 64, la rematada de cap del Pau va estavellar la pilota sota el travesser, però no va acabar d’entrar. En el 65, els de la Noguera van fer lluir de valent el porter Jaume Figueras, que va aturar una pilota xutada des de la frontal de l’àrea. Faltant un quart per acabar el partit, el ritme va disminuir, hi va haver un reguitzell de faltes pels dos costats i, fins i tot, algunes entrades punibles no assenyalades com a falta, com la que va rebre el Robert entre dos contraris a prop de l’àrea. Els de l’Artesa, en els darrers minuts, van augmentar la pressió sobre els escapulats, però tampoc no van aconseguir de modificar l’1 a 1.
Veient l’espectacle del joc ofert pels solsonins la tarda del 2 de novembre, davant un bon rival com és el CE Artesa de Segre, que era a Primera Catalana la temporada passada, es pot ser optimista pensant en aquesta temporada 2025-2026. Malgrat tot, encara hi ha una petita dosi de pessimisme en els seguidors del CF Solsona perquè l’equip es troba en posició de descens i no s’acaben de veure les tecles segures per tal de sentir la primordial música dels gols. Endavant CF Solsona!
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Cèsar Molina Vila, Adrià Barniol Rey, Candi Marcos Torres, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Sergi Sánchez Gómez, Ilyas Dahmani Manssouri, Pau Vázquez Martínez i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Marçal Cardona Simon (46’), Hug Plans Nadal (53’), Marc Caball Vilaseca (73’), Àngel Pérez Torrecillas (73’), Arnau Valero (79’), Andreu Sances Mas (79’), Modestas Melnikas i Albert Colell Riu.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Abel Martínez Martí
ENTRENADOR AUXILIAR: Lucas Gallego Santodomingo
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra