El CF Solsona s'enfonsa davant el CE Sallent: CF SOLSONA 1 – 2 CE SALLENT

La victòria de la setmana anterior al camp del FC La Seu d’Urgell no es va repetir la tarda del 19 d’octubre al camp d’esports municipal de Solsona davant del CE Sallent, club ascendit enguany de la Tercera Catalana, reforçat amb jugadors de qualitat com el Marc Díaz (Markus).
Ja en les primeres jugades del partit, aquests dos equips van haver de recórrer a les pilotades llargues per arribar a l’àrea contrària. Passat el primer quart, el control del centre del camp va ser dels del Bages; sobretot el 6 (Sergi Enrique), el 19 (Marc Díaz) i el 22 (Adrià Caballé) recuperaven l’esfèrica i la feien arribar als seus davanters. Els solsonins van apropar-se a la porteria rival, principalment, amb les passades de l’Abdel, les escapades per la banda del Sergi Sánchez i la brega del Marc Caball. En el minut 25 el Sergi Sánchez va estar a punt de fer el primer gol aprofitant una centrada del Marc Caball. També els forasters van gaudir de dues clares ocasions seguides a la frontal de l’àrea en el minut 37. En el 40, el Marc Caball va córrer per la banda esquerra i, poc abans d’entrar a l’àrea, va ser travat i tombat per un defensa; l’àrbitre només va ensenyar targeta groga; la falta la va xutar el Sergi Vendrell i la pilota va ser desviada amb el braç per un defensa sallentí; tot seguit, l’àrbitre va assenyalar penal. L’Abdel el va executar magistralment. 1 a 0 dos minuts abans de la mitja part.
L’entrenador solsoní, al començament de la segona part, va introduir tres canvis. En una primera impressió va semblar que el Solsona controlaria millor el joc, fins i tot l’Hug Plans va estar a punt de marcar, en el minut 50, però un defensa foraster va treure la pilota de la mateixa línia de gol. Durant uns quants minuts els joc va estar interromput per faltes dels dos equips. En el 61 l’Adrià Barniol va haver de ser atès una bona estona per haver rebut un fort cop de cap al nas. Tot seguit, els del Sallent van reclamar com a penal una falta que l’àrbitre va indicar a fora de la línia lateral de l’àrea. D’aquesta mateixa falta va venir el gol de l’empat. 1 a 1 en el minut 66. Només sis minuts després, una falta xutada pel Markus, refusada pels solsonins, és aprofitada en segona jugada per un centrecampista sallentí per a fer el gol de la victòria del CE Sallent. 1 a 2.
Amb aquest resultat advers la intensitat dels futbolistes locals va augmentar considerablement. En el minut 80 el Marçal Cardona va obligar el porter sallentí a desviar la pilota quan ja entrava per l’escaire. També el Pau Vázquez, amb una rematada de cap, va fer intervenir el porter. Els del Bages, en canvi, es van limitar a aguantar les envestides i a perdre temps en faltes, amb rampes...; fins i tot, l’àrbitre va haver d’ensenyar targeta groga a la massatgista per haver perdut temps. Malgrat això, l’àrbitre no va allargar gaire el temps reglamentari del partit i la pressió final del Solsona no va alterar el marcador.
En cinc partits disputats fins ara, el CF Solsona només ha rebut 6 gols, però també cal tenir en compte que tan sols n’ha fets 5, dos dels quals de penal. Cal ser més efectius de cara a la porteria contrària; si no, aquesta temporada els solsonins no podrem gaudir de gaires victòries.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Marçal Cardona Simon, Cèsar Molina Vila, Adrià Barniol Rey, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Sergi Sánchez Gómez, Marc Caball Vilaseca, Modestas Melnikas i Àngel Pérez Torrecillas.
JUGADORS SUPLENTS: Ilyas Dahmani Manssouri (45’), Hug Plans Nadal (45’), Robert Ferrer Feixas (45’), Candi Marcos Torres (58’), Arnau Valero (68’), Andreu Sances Mas (77’), Pau Vázquez Martínez (77’) i Bernat Carrera Jounou.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Abel Martínez Martí
ENTRENADOR AUXILIAR: Lucas Gallego Santodomingo
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra