Clàudia Garcia Fornell s'estrena en Solo Dance pujant al capdamunt del podi a la categoria de màxim nivell català

El passat diumenge 30 de novembre, a la localitat tarragonina de Mont-roig, es va celebrar la RONDA 1 de la modalitat Solo Dance de patinatge artístic amb la participació del Solsona Patí Club amb Clàudia García Fornell, acompanyada de la seva mare i entrenadora Ester Fornell.
Per primera vegada el Solsona Patí Club s'arrisca a federar a una de les seves esportistes a la modalitat de Solo Dance. Aquesta és una modalitat individual on el patinador realitza uns elements tècnics requerits i coreogràfics, aquests elements ens fan gaudir d'una dansa però damunt dels patins. És una modalitat molt difícil i també molt tècnica, i la nostra entitat s'ha arriscat federant a una patinadora al màxim nivell català (damunt d'aquest nivell ja és el World Skate internacional). Aquesta patinadora és Clàudia García Fornell.
La Clàudia tant sols porta des del setembre entrenant aquesta modalitat i això és gràcies a que el Solsona Patí Club té el màxim nivell tècnic, on la nostra entrenadora Ester Fornell té la màxima titulació federativa tant a nivell de Free (lliure) com de Solo Dance, entre d'altres modalitats.
Com el nostre equip tècnic sempre es recolza amb altres entrenadors per assessorament i intercanvi d'opinions, l'Ester va escollir a l'entrenadora Haideé Morlan, una entrenadora internacional amb patinadors amb podis europeus i mundials de la modalitat de Solo Dance i Parelles de Dansa, i al mateix temps és una entrenadora amb molta afinitat tècnica i personal amb la nostra entrenadora. L'Haideé va realitzar el muntatge de la coreografia de la Clàudia i marcant el dur treball que havia de realitzar.
També la Clàudia va realitzar entrenaments amb la patinadora internacional de Solo Dance: Ona Gámiz, que també és entrenadora i amb molta afinitat amb la patinadora i l'equip tècnic.
La nostra patinadora Clàudia començava aquest setembre una nova modalitat, amb uns requeriments tècnics nous i amb un material nou, amb noves coreografies, amb noves sensacions i amb el mateix temps d'entrenament per a realitzar dues modalitats: lliure (free) i Solo Dance. Un gran repte, però encara més incrementat quan la nostra entrenadora, assessorada directament per l'Haideé, van decidir posar a la nostra patinadora al nivell més alt català perquè just per damunt sols existeix la categoria internacional de WS. Un altre factor afegit a aquest repte tant ambiciós i complicat.
La Clàudia sabia que la feina era molt exigent però les ganes ho poden tot, i així va ser: entrenaments a Solsona en hores establertes, entrenaments fora de Solsona, entrenaments amb l'Haideé i l'Ester, entrenaments amb l'Ona, entrenaments amb la nostra professora de dansa Arian Marsinyach tant sense patins com amb els patins... Un veritable esforç per iniciar amb uns mínims de nivell a la primera competició de Solo Dance.
Als entrenaments de Mont-roig la Clàudia es va veure molt i molt segura realitzant una bona feina, però després calia competir en un grup amb molta experiència, uns patinadors que realment dominen aquesta modalitat vers una patinadora novella però amb moltes ganes i implicació, i també amb moltes hores de dedicació en un molt curt espai de temps.
La Clàudia va sortir a donar-ho tot en el seu programa Style Dance del Nivell 4 Grup A, on tots els patinadors ho estaven fent molt i molt bé. Va competir al màxim nivell aconseguint unes puntuacions tant tècniques com artístiques altíssimes que la van situar en un destacable primer lloc convertint-la en campiona de la Ronda 1 de Solo Dance de Nivell 4, el màxim nivell català.
Una gran sorpresa per la patinadora més novella de la competició, però amb una molt bona base tècnica que l'ha fet pujar com l'escuma en aquesta modalitat.
Sabem que hem de millorar cosetes però es lluitarà per aconseguir molts èxits a la dansa sobre patins.
Moltíssimes felicitats Clàudia i segueix així per aconseguir tot el que et proposis!