Podi de Clàudia García Fornell al Trofeu de Tordera

El dissabte 27 de setembre es començava la temporada competitiva pels patinadors del Solsona Patí Club participant al Trofeu de Patinatge Artístic de Tordera.
Aquesta competició va tenir el privilegi de comptar amb jutges federatius de bon nivell a un trofeu que no comptava per Rànquing, i aquest fet va ser molt valuós per tots el patinadors perquè podien començar a rodar a l'inici de temporada calibrant exactament com tenen els elements tècnics i artístics dins de les seves coreografies, també gestionant els canvis de reglament que s'han introduït aquesta nova temporada.
El Solsona Patí Club va tenir el privilegi de ser-hi convidat gràcies a l'amistat que té la nostra entrenadora amb l'equip tècnic de Tordera, i aquest fet ajuda a tots els nostres esportistes per poder gestionar i millorar des de l'inici de temporada. Els patinadors solsonins participants varen ser: Clàudia García Fornell al nivell 7; Xènia Santasusana i Gal·la Casafont al nivell 5; Paula Anglarill, Blanca Campos, Ona Rodríguez i Isona Vilana, totes elles al nivell 4; Abril Llena, Sara Aguila, Carla Capdevila, Abril Vila i Àneu Falla, un bon grup al nivell 3; i Mònica Badia i Daria-Sofia Moldovan, ambdues al nivell 2. Tots ells van ser acompanyats per la seva entrenadora Ester Fornell.
Volem destacar que les nostres patinadores han pujat de nivell aquesta temporada, amb nou reglament i noves coreografies. Aquest fet fa que l'inici de competició sigui extremadament important la puntuació aconseguida tant a nivell artístic com tècnic, per poder anar perfeccionant tot allò que cal i així aconseguir unes bones coreografies a les primeres competicions federatives.
La Clàudia va superar-se aconseguint un molt bon programa tant tècnicament com artísticament i aquest fet la van fer pujar a la classificació fins al segon lloc del podi aconseguint ser SOTS CAMPIONA DEL TROFEU PAT del Nivell 7.
Al Nivell 5 tant la Xènia com la Gal·la han pujat dos nivells respecte al juliol d'aquest mateix any, i pujar dos nivells implica un elevat ascens tècnic i artístic amb una gran sobreesforç per les nostres esportistes. Però ho van fer dallò més bé aconseguint estar molt ben situades, on la Xènia Santasusana va ser cinquena i la Gal·la Casafont va ser sisena.
Al Nivell 4 totes les participants solsonines pujaven un esglaó de nivell, i totes elles van fer uns molt bons programes. Degut a l'elevat nombre de participants en aquest nivell es va dividir en dos grups per edats. Al Nivell 4 Majors hi van participar Paula Anglarill aconseguint ser novena i la Blanca Campos es va situar dotzena. Al grup del Nivell 4 Menors hi va participar l'Ona Rodríguez fregant el podi en cinquena posició i la Isona Vilana va estar molt pròxima en vuitena posició. Volem destacar que totes elles ho van fer molt i molt bé sabent els objectius que s'han establert per la propera competició.
Pel que fa al Nivell 3 totes elles han pujat dos nivells perquè totes elles estaven al nivell més bàsic i inicial (Nivell 1) aquest juliol. En aquest nivell ja sexigeix un bon treball tant tècnic com artístic i totes elles ho van assumir molt i molt bé, aconseguint uns resultats impressionants a nivell de puntuacions: Al Nivell 3 Majors l'Abrill Llena va fregar el podi en cinquena posició; al Nivell 3 Menors l'Abril Vila també va fregar el podi en cinquena posició, seguida de la Carla Capdevila en novè lloc, la Sara Aguila en dotzena posició i l'Àneu Falla en dissetè lloc (sent la més petita del seu nivell).
Al Nivell 2 les nostres patinadores van debutar amb molt bones sensacions, superant-se i sabent els seus objectius. La Daria-Sofia Moldovan va ser novena i la Mònica Badia va ser desena.
Va ser una jornada molt bonica, divertida, amb ganes d'encendre la temporada. Les nostres patinadores van fer una bona feina i les encoratja a seguir treballant per millorar per la següent competició.
Moltes felicitats a totes i en especial a la Clàudia pel seu podi !