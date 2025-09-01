Ares Navarro Casafont, del Solsona Patí Club, subcampiona del ASC International Roller Trophy a Riccione, Itàlia

Els dies 26 i 27 d'agost, a la ciutat italiana de Riccione es va celebrar el ASC International Roller Trophy 2025 amb la participació de multitud de nacions amb patinadors d'alt nivell.
La nostra patinadora del Solsona Patí Club, Ares Navarro Casafont, va ser seleccionada a participar-hi pel programa d'Alt Rendiment Català de patinatge artístic, adherida a la Federació Catalana, però per poder-hi participar es va demanar explícitament autorització a la Real Federación Española de Patinaje i aquesta ho va sol·licitar al Consejo Superior de Deportes. Després de l'autorització d'aquestes dues entitats el programa ARC va enviar la convocatòria on oficialment la nostra patinadora hi havia tornat a estar seleccionada gràcies als seus bons resultats durant la temporada 2024 i 2025, i gràcies també a la seva constància a la participació a totes les concentracions del programa d'entrenaments de l'Alt Rendiment Català (ARC) de patinatge artístic.
També volem destacar que aquesta vegada la nostra entrenadora Ester Fornell va estar també escollida com a tècnic oficial de l'expedició per dirigir tècnicament als esportistes catalans.
Cal destacar que aquest fet és un valor més que destacat tenir a una esportista participant a aquesta competició internacional i que l'entrenadora del Solsona Patí Club hi sigui com a tècnic oficial per a tots els esportistes, juntament amb Xavier Òrrit (que també era el màxim responsable de l'expedició catalana). És un gran privilegi tenir esportistes solsonins competint a nivell internacional i als nostres tècnics que dia rere dia mostren el seu alt nivell rebent la confiança a nivell nacional.
Un any més el nivell dels patinadors a aquesta competició va ser extremadament elevat i calia estar molt i molt concentrats per aconseguir donar-ho tot a pista i també, un any més, reunia a mes de 1500 esportistes internacionals especialitzats en la modalitat de Lliure del patinatge artístic.
Als entrenaments oficials l'Ares va mostrar el seu nivell i posava el llistó molt alt. El seu programa curt va ser espectacular, tenint una nota en tots els elements tant tècnics com artístics deixant clar que la patinadora del Solsona Patí Club segueix estant en un nivell altíssim i aquest fet la va situar en segona posició provisional únicament superada per la seva companya catalana que sempre ha estat molt per davant d'ella i aquesta vegada la nostra patinadora li escurçava distàncies.
Al programa llarg les patinadores catalanes ho van posar molt difícil a les seves contrincants i als jutges, on elles van tenir les puntuacions molt renyides entre elles, però l'Ares va aconseguir pujar al podi com a SUBCAMPIONA JÚNIOR DEL ASC INTERNATIONAL ROLLER TROPHY 2025 i al podi la van acompanyar les seves companyes catalanes, on l'Ares va estar fregant la primera posició amb unes brillants puntuacions artístiques i tècniques.
És un veritable privilegi tenir a la ciutat de Solsona una entitat petita com el Solsona Patí Club amb tècnics internacionals com la nostra entrenadora Ester Fornell i que amb tota l'estructura de l'entitat (tècnics, preparadors físics, professors de dansa, coreògrafs, junta directiva i tothom que hi col·labora) aconseguint tenir esportistes al màxim nivell com és l'Ares Navarro. Aquesta entitat tant petita però al mateix temps tant potent, aconsegueix que cada esportista arribi fins allí on vol arribar tant a nivell esportiu com personal perquè sempre es recolza als seus patinadors.
L'Ares ha tornat a escriure una nova pàgina d'èxits a la història del Solsona Patí Club i de la ciutat de Solsona, i acompanyada per la seva entrenadora Ester Fornell que una vegada més es mostra l'alt nivell de tècnics que té la nostra entitat.
Moltíssimes felicitats Ares i Ester, quin orgull desportistes i tècnics !