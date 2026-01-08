Primer torneig d'hivern d'escacs a Solsona

Es disputarà al Centre Cívic, els divendres de 18h a 19.30h.
Ritme de joc: 30 minuts per jugador.
S’organitzarà en dos grups: general i Sub-10. En cadascun, els emparellaments seran per sistema suís, a 6 rondes, entre tots els inscrits.
Si un jugador no pot jugar una ronda, es considerarà un “bye”, i podrà continuar a la següent.
Si una partida no es pot disputar en aquest horari de divendres, els jugadors poden pactar jugar la partida en una altra hora, i com a màxim finalitzar-la el dia següent de cada ronda.
Preu de les inscripcions 1 euro cada setmana.
Premis: Trofeu per als 3 primers de cada grup. I medalla per a tots els participants.
Inscripcions per WhatsApp al 609 36 94 39