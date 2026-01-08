08 de gener de 2026

Primer torneig d'hivern d'escacs a Solsona

El divendres 1 de gener començarà un nou campionat d'escacs

  • Escacs

Publicat el 08 de gener de 2026

Es disputarà al Centre Cívic, els divendres de 18h a 19.30h.

Ritme de joc: 30 minuts per jugador.

S’organitzarà en dos grups: general i Sub-10. En cadascun, els emparellaments seran per sistema suís, a 6 rondes, entre tots els inscrits.

Si un jugador no pot jugar una ronda, es considerarà un “bye”, i podrà continuar a la següent.

Si una partida no es pot disputar en aquest horari de divendres, els jugadors poden pactar jugar la partida en una altra hora, i com a màxim finalitzar-la el dia següent de cada ronda.

Preu de les inscripcions 1 euro cada setmana.

Premis: Trofeu per als 3 primers de cada grup. I medalla per a tots els participants.

Inscripcions per WhatsApp al 609 36 94 39

