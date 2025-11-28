28 de novembre de 2025

L'Escola Setelsis acull una competició entre joves aficionats als escacs

La tarda del proppassat dissabte 22 de novembre va viure una sana rivalitat entre una quarantena de nens i nenes de diferents escoles.

Publicat el 28 de novembre de 2025 a les 07:42

Segons el nivell avaluat prèviament, es van organitzar 4 grups, A, B, C i D, de més a menys nivell.

Els grups A i B organitzats en equips de 4 i 3 jugadors, respectivament, van jugar el torneig en modalitat round-robin, és a dir, l’equip ha d’enfrontar-se a tots els altres equips, com a mínim una vegada; i el guanyador és qui obté la millor puntuació global al final del torneig.

El grup C va jugar el torneig amb un sistema suís a tres rondes.

El grup D va jugar de forma més dinàmica, per parelles i amb dos taulers a terra amb peces grans de plàstic.

Com ja és habitual, l’aprenentatge, la diversió, l’amistat, i algun premi estan assegurats per a tots els participants. Malgrat tot, hi hagué una esportiva combativitat en tots els grups.

Al grup A, s’imposà l’equip Institut A, per la mínima davant el Setelsis A, i seguits pel Súria A i el Vinyet A. Els nens guanyadors foren Marc Leal, Jan Torrent, Gerard Molner i Guiu Alsina.

 

Destacar que el capità del Institut A va ser el Marc Leal, i el del Setelsis A, el Roc Soldevila, gràcies a l’experiència que els ha donat jugar en el club d’escacs l’Elefant de Solsona els darrers anys.

Al grup B, es va reproduir la mateixa ordinalitat: Institut B, Setelsis B, Súria B i Vinyet B.

Al grup C, el campió individual fou Carles Albareda, seguit d’Artur Godoy i Adrián Muñoz empatats, i just darrere seu, Reysel, Ton i Derek.

Al grup D, hi va haver molta igualtat. No obstant, el primer lloc de la classificació final fou per la parella Naim i Carel Vendrell, seguits d’Esther Villaró, Aleix Clop i Helena Web, i Kai Monitorial i Elian Valentin.

