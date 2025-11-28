L'Escola Setelsis acull una competició entre joves aficionats als escacs

Segons el nivell avaluat prèviament, es van organitzar 4 grups, A, B, C i D, de més a menys nivell.
Els grups A i B organitzats en equips de 4 i 3 jugadors, respectivament, van jugar el torneig en modalitat round-robin, és a dir, l’equip ha d’enfrontar-se a tots els altres equips, com a mínim una vegada; i el guanyador és qui obté la millor puntuació global al final del torneig.
El grup C va jugar el torneig amb un sistema suís a tres rondes.
El grup D va jugar de forma més dinàmica, per parelles i amb dos taulers a terra amb peces grans de plàstic.
Com ja és habitual, l’aprenentatge, la diversió, l’amistat, i algun premi estan assegurats per a tots els participants. Malgrat tot, hi hagué una esportiva combativitat en tots els grups.
Al grup A, s’imposà l’equip Institut A, per la mínima davant el Setelsis A, i seguits pel Súria A i el Vinyet A. Els nens guanyadors foren Marc Leal, Jan Torrent, Gerard Molner i Guiu Alsina.
Destacar que el capità del Institut A va ser el Marc Leal, i el del Setelsis A, el Roc Soldevila, gràcies a l’experiència que els ha donat jugar en el club d’escacs l’Elefant de Solsona els darrers anys.
Al grup B, es va reproduir la mateixa ordinalitat: Institut B, Setelsis B, Súria B i Vinyet B.
Al grup C, el campió individual fou Carles Albareda, seguit d’Artur Godoy i Adrián Muñoz empatats, i just darrere seu, Reysel, Ton i Derek.
Al grup D, hi va haver molta igualtat. No obstant, el primer lloc de la classificació final fou per la parella Naim i Carel Vendrell, seguits d’Esther Villaró, Aleix Clop i Helena Web, i Kai Monitorial i Elian Valentin.