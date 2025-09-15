La tarda de la Diada, el capdamunt del Passeig era un formiguer amb una cinquantena de participants, i multitud d’aficionats espectadors. Com la resta d’actes de la Festa Major, èxit de participació.
Distribuïts en 3 grups segons edat i nivell, petits, mitjans i grans van disputar unes 125 partides en unes dues hores llargues de joc.
Petits i mitjans van jugar 5 rondes de partides a 10 minuts.
Els grans van jugar fins a 6 rondes frenètiques de partides a ritme 5+3 (5 minuts inicials i 3 segons d’increment per jugada).
Al grup dels petits, la classificació final fou encapçalada per David Viladrich (5 punts), seguit de Marcel Arredondo (4 punts) i Eol Pujol, Adam Valero, Aniol Puit, Eduard Tripiana (3 punts). I ben de prop Guiu Alsina i Oriol Clop (2.5 punts). Fins a 13 participants.
Al grup mitjà, la classificació final fou encapçalada per Yerai Tena (4,5 punts), seguit de Josep Viladrich, Oriol Colet i Martí Horta (4 punts), Marc Leal (3.5 punts), i ben de prop Iria Prieto, Dídac Arto, Roc Soldevila, Martí Arredondo, i Lleïr Viladrich (3 punts). Fins a 20 participants.
Al grup del grans, la classificació final fou encapçalada per Xavier Sendarrubias (5,5 punts), seguit de David Lorca, Josep Mª Montraveta i Joan Manel Piqué (4,5 punts), Anna Henestrosa (4 punts) i ben de prop per Carla Prieto, Joan Tordesillas, Sergii Zhylyakov, Joan Fàbrega, Josep M. Montraveta i Joan Santaeulària (3 punts). Fins a 15 participants.
La novetat d’enguany ha estat la creació d’un circuit de tornejos de festes majors a Cardona (el dia 10), a Solsona (el dia 11) i a Súria (el dia 12), cosa que ha incentivat participació i interrelació entre nens i jugadors federats de les diferents poblacions.
Una felicitació a tots els participats, i en especial a les noies i nenes que han trencat l’estereotip de gènere que tenen els escacs: Anna Henestrosa, Carla Prieto, Núria Burés, Iria Prieto, Judit Horta, Ona Soldevila i Emma Cardona. Un 15% de participació femenina està molt bé en escacs!
L’entrega de medalles i copes va anar a càrrec de l’alcaldessa Judit Gisbert, que ens les seves paraules finals, va agrair la iniciativa, va lloar la capacitat d’esport intergeneracional que tenen els escacs i es va posar a disposició per a futures col·laboracions. De fet, en l’entorn escaquista se sol dir “els escacs son practicables i útils per a qualsevol ésser humà dels 2 als 102 anys.”
L’organització (Club d’Escacs l’Elefant de Solsona i l’escola Ajedrez José Ángel) agraeixen la col·laboració de l’Ajuntament, així com l’esportiva combativitat de tots els participants.