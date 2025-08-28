Desbordant 12è Lord Escacs Port del Comte

La família escaquista es consolida a la Vall de Lord i al Port del Comte en particular, amb fidels famílies participants com els Gaona, Balagué, Viladrich, Arredondo, Olivella, Reguant, Aulèstia, Ferrer, entre d’altres.
El 12è torneig Lord Escacs de Port del Comte va tenir lloc diumenge passat, a l’Hotel Avet.
Fins a 38 participants, van desbordar les previsions i portar al límit la capacitat de la sala, i el nombre de taulers i rellotges disponibles.
En unes tres hores de joc, disputaren fins a 114 partides a ritme 7 minuts més 3 segons d’increment per jugada, o bé 10 minuts per jugador finish! Amb molta afició i força nivell, tant de nadius com de foravilers, vinguts del Solsonès i comarques veïnes, principalment Bages i Berguedà, van jugar dividits en dos grups, un d’adult i més experimentat, i un de més jove.
Participació cada cop més juvenil (37% adults, 63% joves). L’assignatura pendent continua essent la participació femenina...
Els 5 primers classificats del grup A (adult, experimentat) foren:
- Pau Gaona
- Josep Solé
- Gerardo Gaona
- Guim Ricart
- Martí Balagué
Els 5 primers classificats del grup B (més jove) foren:
- Lluc Balagué
- Aleix Balagué
- Manel Fèlix
- Joel Almena
- Òscar Torremadé
A destacar que els dos campions van quedar invictes, cedint únicament unes taules. I mereix especial comentari el fet que Guim Ricart i Martí Balagué, amb 12 i 15 anys respectivament, van estar al grup capdavanter del grup A en tot moment.
Els primers classificats s’endugueren diferents premis, segons la posició final. A més, tots els nens s’endugueren un detall dolç obsequi de l’Avet.
Moltes gràcies a tots els participants, espectadors, col·laboradors i patrocinadors per haver fet possible aquest torneig Lord Escacs. Especialment, Hotel restaurant l’Avet, HabitatPort, Alen Dione, club d'escacs l'Elefant de Solsona, escola d’escacs Ajedrez José Ángel, i de l’Associació La Veu del Port del Comte.
Els objectius han estat de nou assolits: passar-ho bé, jugar a escacs, fer amistats, i aprendre! Joc net i competitivitat alhora. I marxar amb ganes de tornar-hi...
Recordeu la propera cita: Torneig de Festa Major de Solsona, el proper 11 de setembre a les 16.30h. (Inscripcions al 609369439)