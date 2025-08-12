Triomfa la joventut a l’11è Lord Escacs Sant Llorenç

El 11è torneig Lord Escacs de Sant Llorenç de Morunys va tenir lloc dissabte passat, de nou a la sala polivalent.
Fins a 33 participants, en unes tres hores llargues de joc, disputaren gairebé 100 partides a 7 minuts per jugador i 3 segons d’increment per jugada.
Una nova demostració que els escacs es fan lloc al calendari de la Vall de Lord, amb molta afició i força nivell, tant de nadius com de foravilers, vinguts del Solsonès i comarques veïnes com el Bages i el Berguedà.
Els guanyadors han estat:
El guanyador absolut, i juvenil, ha estat el Eduard Monell
El segon classificat ha estat el Xavi Lahuerta
El tercer classificat ha estat el Joan Duran
El guanyador de la categoria sènior ha estat el Jaume Fàbrega
El guanyador de la categoria cadet ha estat el Martí Balagué
El guanyador de la categoria infantil ha estat el Pol Serra
El guanyador de la categoria aleví ha estat Martí Arredondo
El guanyador de la categoria benjamí ha estat el Lluc Balagué
El guanyador de la categoria prebenjamí ha estat el Yeray Tena
Novament, participació equilibrada, i cada cop més juvenil (42% adults, 58% joves; i un meritori 9% femenina).
Mereix comentari especial el molt bon paper del jovent:
El campió absolut i imbatut Eduard Monell també ho fou com a juvenil, passant per davant dels adults amb qui va compartir podi i opcions de victòria fins a la darrera ronda de joc.
En quart lloc va quedar Yerai Tena, també campió prebenjamí perquè era dels participants més petits. Tot fa pensar que serà vencedor d’alguna futura edició...
A més, els nens s’endugueren medalla de record, així com una bossa obsequi dels patrocinadors, pels primers de cada categoria. Recordem que el torneig sempre promou productes de proximitat d’artesania de la Vall de Lord.
Moltes gràcies a tots els participants, espectadors, col·laboradors i patrocinadors per haver fet possible aquest torneig Lord Escacs. Especialment, Biolord, carnisseria xarcuteria cal Ton, Multibotiga La Canal, forn artesà Cal Pascuet, associació de jubilats i pensionistes l’Arcada, club d'escacs l'Elefant de Solsona, escola d’escacs Ajedrez José Ángel, ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.
Els objectius han estat de nou assolits: passar-ho bé, jugar a escacs, fer amistats, i aprendre! Joc net i competitivitat alhora. I marxar amb ganes de tornar-hi...
Recordeu la propera cita: 12è Torneig Lord Escacs Port del Comte, el proper 24 d’agost. (Inscripcions al 609369439)