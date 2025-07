Sabadell serà l'epicentre del Campionat d’Espanya per Equips de Clubs de Segona Divisió 2025 (CECLUB 2D) aquest agost. Aquesta cita destacada, que se celebrarà entre el 17 i el 21 d'agost, acollirà fins a 32 equips federats i prop de 300 participants. També es calcula que hi haurà més de 500 persones que assistiran com a públic al llarg del torneig, que es farà al centre cívic de la Creu Alta-Cal Balsach i a la Societat Coral Colon. La competició culminarà amb un torneig de partides ràpides per parelles mixtes el divendres 22 d’agost.

Els equips participants provenen de diferents comunitats autònomes: Aragó (2), Principat d’Astúries (4), Illes Balears (1), Cantàbria (5), Catalunya (12), Galícia (2), La Rioja (1), Navarra (1), València (1) i País Basc (2). A més, també hi participarà un equip de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs (FEDC-ONCE).

El CECLUB 2D destaca pel seu caràcter mixt. Per això, dels cinc taulers titulars n'hi ha un que es reserva per a noies. Així doncs, en total participaran unes 50 escaquistes al campionat.

El primer classificat del torneig assolirà l’ascens a la Primera Divisió estatal del 2026, on només hi participen vuit equips.

El campionat l'organitzen la Societat Coral Colon de Sabadell, la Federación Española de Ajedrez (FEDA) i la Federació Catalana d’Escacs (FCE), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, i compta amb la validació oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), la FEDA i la FCE.

L'Ajuntament de Sabadell destaca que el campionat representa una oportunitat per a la ciutat per promocionar els escacs com a eina educativa i d’integració, i de foment del pensament crític i la capacitat de concentració. Alhora, Sabadell reforça la seva aposta per l'esport com a eina de cohesió social, formació i promoció cultural.

Partides en directe

Les partides es retransmetran en directe a través de plataformes d’abast internacional com Chess.com, Chessbase.com o Lichess.org, amb una audiència estimada de fins a 7 milions de persones. També se’n farà seguiment en webs especialitzades com chess-results.com i info64.org.

A banda de la competició oficial, s’han previst activitats paral·leles com ara simultànies d’escacs, conferències i visites guiades per la ciutat, amb l'objectiu d'apropar el món dels escacs a tota la ciutadania.