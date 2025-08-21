Durant els dies de festa major, Sabadell reforçarà el transport públic perquè sigui més accessible desplaçar-se fins a la ciutat. Les nits de divendres 5, dissabte 6, diumenge 7 i dilluns 8 de setembre hi haurà servei d’autobús urbà nocturn gratuït de les línies urbanes N1 i N4. Alhora, es podrà fer servir el servei regular nocturn amb les línies interurbanes N61, N64 i N65, així com extraordinàriament, les línies B1 i B2. A més, els trens de la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circularan ininterrompudament durant tota la nit.
Pel que fa al servei de línies urbanes N1 i N4, aquestes tindran una freqüència de pas de 30 minuts i 40 minuts, respectivament, i el servei estarà en funcionament des de les 23.20 h de la nit fins a les 2 h de la matinada -és a dir, de dilluns.
Aquest any continua també el servei nocturn de les línies interurbanes B1 i B2 que enllacen Sabadell amb Badia i Ripollet, respectivament, passant per Barberà del Vallès. Aquestes línies estaran de servei des de les 22.50 h i fins a les 4 h de la matinada. Pel que fa al dilluns, la darrera sortida de la B1 serà a les 2.20 h i, la de la B2, a la 1.30 h. Podeu consultar tots els horaris aquí.
Finalment, com ja és habitual, es mantindrà el servei de les línies nocturnes interurbanes N61, N64 i N65.
Servei nocturn de tren
D’altra banda, cal afegir que també hi haurà un servei nocturn ininterromput de tren fins a Barcelona. Partint d’una demanda de l’Ajuntament, els FGC posaran a disposició de la ciutadania un tren per hora i sentit de la línia S2 per contribuir a incrementar la mobilitat amb transport públic.
Afectacions al trànsit
Pel que fa al trànsit, hi haurà diverses afectacions que cal saber. En primer lloc, la circulació a l’eix central, des de la plaça de les Dones del Tèxtil fins a la confluència de la Rambla amb la plaça Imperial, quedarà tallada des de divendres dia 5 a les 15 h fins dilluns 8 a les 24 h.
Pel que fa a l’avinguda de Francesc Macià, es tallarà el tram des de la plaça de Catalunya fins al carrer de Pi i Margall des del dilluns 1 de setembre a les 8 h i fins al dimarts 9 de setembre a les 20 h. A partir de dimarts 2 a les 14 h, també romandrà tallat el tram des de l’avinguda Lluís Companys fins a la plaça de la Concòrdia.
Finalment, es tallarà la circulació a la carretera de Prats i avinguda Onze de setembre des del carrer de Francesc Layret fins al carrer de Vilarrúbias. La restricció estarà vigent des de divendres 5 a les 15 h fins al dilluns 8 de setembre. Tota la informació sobre la mobilitat a la ciutat, així com els recorreguts alternatius del transport urbà durant els dies de Festa Major, es poden consultar aquí.