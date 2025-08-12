La Festa Major de Sabadell serà inclusiva i accessible

L'Ajuntament de Sabadell ha dut a terme un conjunt de mesures per tal fer una Festa Major inclusiva i accessible. Com ja és habitual des de fa un parell d'anys, es posaran en marxa accions com ara espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, traducció a llengua de signes o propostes amb un menor impacte sonor.
Per tal de garantir que tothom pugui gaudir dels actes de les festes, d'una banda, les persones amb mobilitat reduïda (PMR) disposaran d’espais reservats a la zona de concerts de l’Eix Macià, a la plaça de Sant Roc i a la plaça del Vallès. A la plaça d’Ernest Lluch del Parc Catalunya també hi haurà una zona reservada a les persones amb capacitats diverses.
Cal recordar també que tots els equipaments que acullin activitats organitzades per l’Ajuntament són espais sense barreres arquitectòniques. També pel que fa a les activitats esportives, aquestes també seran inclusives per a tothom.
D'altra banda, enguany es torna a programar el tram tranquil al recorregut del seguici festiu de cloenda de la Festa Major de dilluns 8 de setembre, que serà a les 19.30 h. En aquest cas s’ha triat el carrer de Sant Quirze com el determinat perquè no hi hagi impacte sonor.
A més, la Fira d’Atraccions de l’Eix Macià ampliarà l’horari per a persones amb hipersensibilitat sensorial. Durant els següents horaris, els llums estroboscòpics estaran apagats i no hi haurà sons:
- Dijous 4 de setembre de 17 a 19 h
- Diumenge 7 de setembre de 12 a 14 h i de 17 a 18 h
- Dilluns 8 de setembre de 17 a 18 h
Hi haurà traducció a llengua de signes catalana als actes de la presentació del seguici festiu, el pregó de Festa Major, la presentació de la cercavila i els versots de Festa Major. També ho faran les sessions del Pati de Contes de la Casa Duran, l’Arteneu, el Casal Pere Quart i la plaça de Frederic Mompou. I els contes de l’Arteneu també seran inclusius, ja que tindran elements sensorials per a tots els infants.
Finalment, pel que fa als més petits, a l’espai Enlaire d’Arts Escèniques i a Ca l’Estruch hi haurà un espai reservat per a cotxets d’infants.
En cas de necessitat, es pot presentar la targeta acreditativa de la discapacitat per accedir a les activitats assenyalades com a accessibles.