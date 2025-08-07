El Museu d’Art de Sabadell celebra la Festa Major amb dues exposicions sobre dues artistes sabadellenques

Coincidint amb la Festa Major de Sabadell, el Museu d’Art acollirà, a partir del 3 de setembre i fins a l’11 de gener, una nova edició del cicle "Singulars propis", aquest cop en clau femenina. Amb el títol “Singulars pròpies. Artistes sabadellenques contemporànies”, el Museu presenta dues exposicions simultànies dedicades a Assumpció Oristrell i Nativitat Ayala, dues artistes que han marcat la creació contemporània sabadellenca.
Aquest projecte dona continuïtat al camí iniciat l’any 2001 amb l’objectiu de reconèixer i difondre les trajectòries d’artistes sabadellencs amb una veu pròpia i consolidada, i que treballen des de la ciutat amb una projecció que va més enllà del territori. Després de diverses edicions dedicades a creadors com Antoni Marquès, Oriol Vilapuig o Werens, aquest 2025 el Museu exposarà l’obra de dues dones que van formar part activa de la intensa escena artística dels anys 80.
Amb el comissariat de la historiadora de l’art Maia Creus, i la col·laboració de Bernat Lladó i Joaquim Sala-Sanahuja, les dues exposicions es mostren alhora amb la voluntat de reivindicar el paper de les dones artistes d’aquella generació, sovint invisibilitzades.
Diversitat de mirades
Nativitat Ayala exposarà a la primera planta del Museu una sèrie de pintures recents, plenes de força i poesia, nascudes d’un període vital marcat per la malaltia i el silenci, però també pel renaixement creatiu. La seva obra convida a una experiència sensitiva i íntima, on el vincle amb la natura, la paraula poètica i la introspecció guien la mirada.
Assumpció Oristrell, per la seva banda, ocuparà la sala d’exposicions de la planta baixa amb una proposta que desborda els límits del quadre tradicional. La seva obra s’inspira en els viatges i en la memòria cultural mediterrània, reinterpretant els imaginaris de l’art occidental des d’una perspectiva crítica i personal.