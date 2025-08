El pregó de Marta Pontnou i Laura Fa i els Brodas Bros donaran el tret de sortida a la Festa Major de Sabadell 2025

La Festa Major de Sabadell, que enguany serà del 5 al 9 de setembre, donarà el tret oficial de sortida amb el pregó protagonitzat per l’assessora d’imatge i escriptora Marta Pontnou i la periodista Laura Fa i un espectacle inaugural dels Brodas Bros. Les pregoneres sortiran al balcó de l’Ajuntament el divendres a les 21 h del vespre. Tot seguit, la companyia referent en hip-hop, dansa i cultura urbana -tot combinat de manera magistral amb la llum i la tecnologia- oferiran l'exhibició Som Llum a la plaça de Sant Roc.

Un cop inaugurada la Festa Major, el Sabaflaix Gegant recorrerà diferents carrers i places del centre de la ciutat, amb les colles geganteres acompanyades de la seva xaranga. La cultura popular i tradicional serà la protagonista del despertar de la Festa Major i la tarda de divendres escalfarà motors per donar la benvinguda a la gran celebració de la ciutat.

Així, a les 18 h de la tarda començarà a la plaça de Sant Roc el Concurs de Voltes de la Bobina i del Rodet, organitzat per la Colla de Bastoners de Sabadell. A les 18.45 h serà el Seguici d’Inici de la Festa Major, format per nombroses entitats que acompanyaran el Penó de la Ciutat, portat per l’Associació de Defensa Forestal. Prenen part al Seguici: Galejadors de Sabadell, Ball de Diables de Sabadell, Víbria de la Creu Alta, Granotes del Ripoll, Cavallets de Sabadell, Ball de Bastons de Sabadell, Mulassa de Sabadell, Lleó de Sabadell, Àliga de Sabadell i Gegants de Sabadell.

A les 19 h de la tarda arribarà el Ball del Rodet i mitja hora més tard els Castellers de Sabadell aixecaran els Pilars d’inici a la plaça de Sant Roc. A les 20 h del vespre, les entitats del Seguici protagonitzaran els Balls de Protocol previs al pregó acompanyades per la Banda de Música de Sabadell.