L'escriptor de Sabadell Ernest Prunera guanya el XXIX Premi Nèstor Luján de novel·la històrica

El periodista i escriptor de Sabadell, Ernest Prunera, ha guanyat el XXIX Premi Nèstor Luján de novel·la històrica amb Quan s'allunyi la tempesta (Columna). Prunera afirma que haver guanyat el guardó implica un reconeixement "absolut" al temps dedicat al projecte. "Per mi aquesta és la novel·la que em llança cap a una divisió superior del que és la literatura i l'escriptura", sosté, en una entrevista a l'ACN.

L'obra està ambientada en un Imperi carolingi en declivi i posa el focus en les lluites de poder i les relacions personals. Enmig d'aquest escenari, en Marwan, un jove musulmà, és capturat pels cristians i convertit en el tutor d'un infant reservat i obstinat, un nen que en un futur es convertirà en Guifré el Pilós.

En concret, la trama del llibre transcorre entre els anys 843 i 848, enmig d'una convulsa realitat en que el poder canvia de mans i la fidelitat es mesura amb espases. Tant és així que un jove musulmà, fill d'un valí sarraí i amant dels llibres – és forçat a fer la guerra i, finalment, capturat. A partir de llavors és nomenat preceptor del fill gran del comte Sunifred, senyor d'Urgell i la Cerdanya, que un dia serà conegut com a Guifré el Pilós.

Per l'escriptor, el fet d'escriure novel·la històrica l'obliga a ser més "rígid" en comparació amb altres gèneres, i també va acompanyat d'una documentació molt més extensa. "No només per la investigació dels fets, sinó també per el punt més social: com vivia la gent, com menjava, quines malalties hi havia... "apunta, "és possible que hi hagi algun detall inexacte, tot i que he intentat ser rigorós".

Què és el Premi Nèstor Luján?

Està convocat per Columna Edicions i és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Es va crear el 1997, dos anys després de la mort del periodista i escriptor que li dona nom. En edicions anteriors, van ser guardonats Martí Gironell, Núria Esponellà, Tània Juste, Laia Perearnau o Teresa Sagrera, entre d'altres. El reconeixement d'enguany ha estat lliurat a Prunera per decisió unànime del jurat format per Glòria Gasch, Tin Luján, Maria Carme Roca, Vicent Sanchis i Jaume Sobrequés.