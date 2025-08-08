«L’essència del Museu d’Història de Sabadell» i «La Revista Can Oriach», les dues exposicions que el MHS presenta per Festa Major

El pròxim 3 de setembre el Museu d’Història de Sabadell (MHS) inaugurarà les dues exposicions que estrena per a la Festa Major. La primera es titula "L’essència del Museu d’Història de Sabadell", un projecte comunitari que vol posar en relleu la importància de les diferents col·leccions del fons del MHS. La segona mostra és "La revista Can Oriach", que analitza com aquesta revista de l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac esdevingué als anys 60 i 70 del segle XX altaveu i portaveu de les reivindicacions veïnals de tot el cinturó suburbial sabadellenc i un important element de lluita antifranquista. Totes dues exposicions es podran veure fins a l’1 de febrer de 2026.
En el cas de "L’essència del Museu d’Història de Sabadell", a banda de ressaltar la rellevància del fons del MHS, ha volgut generar un espai on col·lectius de la ciutat poguessin escollir i expressar les seves opinions sobre els objectes a exposar. És per això que entre els mesos de maig i juny, es van portar a terme sessions de tria d’objectes per decidir quines peces representarien millor la història de Sabadell, en les quals van prendre part 179 persones de diferents entitats.
La mostra recorre mil·lennis d’història local: des de les primeres comunitats prehistòriques fins a l’època contemporània. A través d’objectes materials, s’hi reflecteixen els canvis socials, polítics i econòmics que han transformat el territori al llarg del temps. En conjunt, revelen una part essencial de la memòria col·lectiva i constitueixen, precisament, l’essència del museu: allò que guarda, allò que transmet, allò que perdura.
L’exposició es completa amb un conjunt d’objectes que s’exhibiran fora del MHS, en espais com biblioteques, equipaments i punts patrimonials. També es compta amb la col·laboració de la Unió Excursionista de Sabadell, que exposarà una selecció de minerals del fons del museu.
La lluita antifranquista sabadellenca
Pel que fa a "La revista Can Oriach", la mostra forma part del cicle d’exposicions "Segur que tomba. Memòria en xarxa", impulsada per la Diputació de Barcelona i posa l’accent en els darrers moviments d’oposició al règim franquista. En aquest cas, la revista va reflectir realitats com la lluita per assolir la plena urbanització del barri i per la resolució dels problemes de les infraestructures bàsiques i els equipaments comunitaris essencials. Com a mitjà de comunicació no clandestí i fora de l’òrbita oficial, la publicació va ser una fita indiscutible de l’oposició democràtica antifranquista de tota la ciutat.
De la primera època (juny de 1966 – novembre de 1977) se’n van editar 103 números i va arribar a tenir un tiratge de 1.000 exemplars; a la segona època, entre els anys 1978-1985, se’n van editar 26 números.
Com a part del treball lligat a la mostra, s’ha fet una recerca específica sobre l’oposició antifranquista i la censura, de manera que al muntatge també s’ha afegit un apartat sobre els primers recitals de la Nova Cançó a Sabadell (1964-1968). En aquest àmbit complementari, per primera vegada es presenta al públic un reportatge fotogràfic inèdit del primer concert del cantautor Raimon a Sabadell (15 de febrer de 1964 a La Faràndula).
També s'exposarà documentació relativa al primer concert del cantant Lluís Llach a la nostra ciutat, que va tenir lloc a l’antiga Escola de Comerç el 21 d’abril de 1968, així com documentació diversa sobre l’organització d’aquests recitals i la censura que van patir aquests artistes. Una bona part d’aquesta documentació ha estat cedida per la família Suàrez-Graells.