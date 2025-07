Sabadell ja ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major 2025, que serà del 5 al 8 de setembre, amb prop de 300 activitats per a tots els públics que ompliran carrers i places d'arreu de la ciutat. Aquest dijous l'Ajuntament de Sabadell ha presentat l'avançament de la festa, que comptarà amb 15 ubicacions principals i múltiples espais que acolliran les propostes. Repassem les principals activitats de la celebració i la informació més destacada que cal tenir en compte.

Les activitats més destacades de la Festa Major 2025 a Sabadell

El pregó i l'inici de les festes

Enguany la inauguració oficial de les festes el divendres 5 al vespre la protagonitzaran l’assessora d’imatge i escriptora Marta Pontnou i la periodista Laura Fa, que sortiran al balcó de l’Ajuntament després del seguici inicial de la Festa, el Ball del Rodet. Tot seguit, es donarà pas a l’espectacle inaugural amb els Brodas Bros i, per finalitzar la nit, el concert que anirà a càrrec de la cantant de Vic, Joana Serrat.

Espectacle de les fonts ornamentals del Passeig

Durant els dies de Festa Major les fonts ornamentals del Passeig protagonitzaran un espectacle d’aigua i llum. Es faran 4 passis de 15 minuts entre les 22 i les 23 h, el divendres 5, diumenge 7 i dilluns 8 de setembre. El dissabte dia 6, l’espectacle es farà de 22.30 a 23.30 h.

Els concerts

De divendres a dilluns, l’Espai Concert de l’Eix Macià s’omplirà de propostes molt diverses i per a tots els públics. Les nits de divendres, dissabte i diumenge, obriran les actuacions els grups de la Coordinadora de Músics de Sabadell.

El primer gran concert serà el divendres, amb la Casa Azul, que seguidament donarà pas al Vaparir Tour. També divendres a Ca l’Estruch oferirà l’alternativa del so “indie” de Punsetes.

El dissabte a la tarda, el concert Reagge per Xics a Ca l’Estruch serà el preludi d’una nit plena d’actuacions a l’Eix Macià, amb Abraham Mateo, Chenoa i DJ Madrasso.

El diumenge serà el torn de Mama Dousha, La Fúmiga i DJ Trapella. Les actuacions a l’Espai Concert les tancarà dilluns l’Orquestra Diversiones, amb el ball de fi de festa.

El cartell

El cartell guanyador del concurs organitzat per Transports Urbans de Sabadell per triar la imatge que encapçalarà la Festa Major 2025 porta per títol “Sabadell és cultura” i és obra d’Hèctor Fernàndez Cousiño.

La cultura popular i tradicional

Les diferents manifestacions i elements de la cultura popular i tradicional seran protagonistes a la Festa Major. La Cercavila de Gegants se celebra el diumenge i es mantenen el Correfoc infantil i el Correfoc de bèsties iniciats el 2023. La Cercavila de Festa Major, el seguici de cloenda, la jornada castellera, els versots, el Ball de la Bola, les sardanes, el Correfoc Infernal o les havaneres formaran, com ja és tradició, part del programa.

Una quarantena d’activitats esportives

El programa esportiu de la Festa Major compta amb la participació de 30 entitats, que organitzen un total de 37 activitats, entre les quals hi ha el 3x3 Bàsquet, que tindrà lloc el dissabte 6 a la plaça de la Sardana. Les tradicionals curses populars del diumenge de 5 i 10 quilòmetres, que començaran i acabaran al Pavelló Municipal d’Esports de Sol i Padrís. Torna també la Pedalada Popular de dilluns, amb sortida i arribada a la ronda de Ponent, i un recorregut de 8 quilòmetres.

Entre les propostes també hi ha tornejos de voleibol, karate, domino, tennis, futbol-sala, pàdel i ràpides d’escacs, d'entre altres. També es faran exhibicions d’arts marcials, clàssics del motor, de maquetes de vaixells, de dansa urbana i gimnàstica artística, d'entre altres.

Transport públic

Pel que fa al transport públic, durant la Festa Major s’habiliten les línies especials d’autobús urbà nocturn (N1 i N4), que serà gratuït durant les nits de divendres, dissabte, diumenge i dilluns (en aquest darrer dia funcionarà fins a les 2 de la matinada).

També circularà el servei de les línies interurbanes nocturnes N61, N64 i N65. Pel que fa a les línies interurbanes B1 i B2, ampliaran horari i realitzaran servei nocturn durant la Festa Major. Així mateix, hi haurà un servei nocturn ininterromput de tren fins a Barcelona. Un cop més a demanda de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya (FGC) posarà a disposició de la ciutadania un tren per hora i sentit de la línia S2.

Una festa per tothom

Entre les diferents accions, tots els espais de la Festa amb propostes organitzades per l’Ajuntament seran accessibles per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). La fira d’atraccions comptarà amb horari sense llums i sons per a persones amb hipersensibilitat sensorial. I les activitats d'inauguració de la Festa comptaran amb traducció a llengua de signes. A més, es desplegaran Punts Lila a les activitats de nit de l’Eix Macià.