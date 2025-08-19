On i quan puc anar a recollir el mocador per a la Festa Major?

Un dels símbols de Festa Major és el mocador amb l’escut de la ciutat que cada any els sabadellencs i sabadellenques exhibeixen durant els dies de celebració.
Enguany se’n repartiran més de 20.000 unitats d’aquest emblemàtic element. I també es mantindrà la distribució de polseres d’identificació d’infants per poder localitzar els seus familiars amb més facilitat en cas que es despistin.
Quan es poden recollir els mocadors?
A partir del dia 3 i fins al 8 de setembre es podran recollir els mocadors de Festa Major a l’Oficina de Turisme de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. I els dies 3 i 4 de setembre als centres cívics de Ca n’Oriac, Can Deu, Can Llong-Castellarnau, Can Puiggener, Can Rull, Concòrdia, Creu Alta, Creu de Barberà, Poblenou, Sant Oleguer i Torre-romeu de 9 a 14 h i de 15.30 a 21 h. Al centre cívic de Gràcia es recolliran de 15.30 a 21 h.
Es lliuraran dos mocadors per persona. I es pot utilitzar el mateix mocador de l’any passat perquè cal guardar-lo any rere any. En el cas de les polseres identificatives, es podran recollir als punts d’atenció situats a l’Ajuntament, a l’Oficina de Turisme i a l’oficina temporal que Policia Municipal tindrà a l’Eix Macià durant la Festa Major.
En aquestes polseres es podrà anotar el nom i telèfon de referència per tal que, si algun infant es perd, sigui més fàcil localitzar-ne els familiars.