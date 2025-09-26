Tres de cada quatre beques menjador al Vallès Occidental són per a alumnes amb nacionalitat espanyola

Majoria de beques menjador per a alumnes amb nacionalitat espanyola al Vallès Oriental. Concretament el 75%, tres de cada quatre. 5.215 dels 20.330 ajuts que concedeix avui el Consell Comarcal (24,6%) van destinats a alumnes estrangers, segons ha assegurat la institució al Diari de Sabadell.
Entrant al detall de cada municipi, a Sabadell un 71,26% són per alumnes de nacionalitat espanyola, i un 28,74% per a alumnes de nacionalitat estrangera. Percentatges similars hi ha a Terrassa, 72,3% de nacionalitat espanyola per 27,7% d'estrangera, Rubí 74,97% per 25,03% o Badia on la diferència és la més àmplia. Un 97,3% de les beques són per alumnes de nacionalitat espanyola i un 2,7% estrangera.
Aquestes dades juguen a la contra de les declaracions de la portaveu de Junts per Catalunya a Madrid, Míriam Nogueras. La juntaire va assegurar "en ciutats com Rubí, Sabadell, Terrassa o Badia, el volum d'ajuts als estrangers es mou "entre el 55 i el 70%". I va posar el Vallès com un exemple del "problema" existent amb els subsidis.
Val a dir que en alguns casos, la població immigrant està sobrerepresentada en els subsidis escolars. És el cas de Sabadell, on percep el 29% de les beques tot i representar el 14% de la població. El curs 2024-2025, Sabadell va ser la ciutat del Vallès Oriental amb més ajuts de menjador de la comarca, per sobre de Terrassa: un de cada quatre nens i adolescents (25,2%) disposava de l'ajut.