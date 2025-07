L'Ajuntament incrementarà un milió d'euros més el pressupost per a les escoles bressol municipals

El Ple municipal del mes de juliol debatrà el pròxim dilluns 28 de juliol l’expedient de contractació del servei de gestió de les escoles bressol municipals de Sabadell. El nou contracte, que s’aplicaria a partir del curs 2026-2027, contempla un increment superior al milió d’euros anual, tot passant dels 6 als 7,1 milions d'euros.

Açò es traduiria en un increment de l’oferta en 25 places més a L2, millors serveis, una millor organització dels centres i, sobretot, una millora de les condicions laborals de les 165 professionals destinades a les onze escoles bressol municipals.

Les bases de l'expedient de contractació

L'expedient de contractació, dividit en quatre lots, contempla una durada inicial de dos cursos prorrogables a tres més, amb un valor estimat total de 39,2 milions d’euros.

Amb el nou contracte es revisen les ràtios de menjador i es fixen les de l’espai de descans i també s’incorporen els quatre espais familiars, consolidant d’aquesta manera una de les millores que ja es van introduir amb modificacions al contracte anterior. Els espais familiars són programes oberts tant a famílies de les escoles bressol com externes, que tenen com a objectiu donar suport als pares i mares en diferents qüestions relacionades amb la criança dels infants.

Entre les novetats, les millores salarials són un capítol important en l’increment del contracte. D’acord amb el nou conveni, el plec de clàusules incorpora increment en les diferents categories: direccions, tutores, tècniques de suport i psicopedagogues, en una forquilla que oscil·la entre el 14 i el 24%.

També es contempla la plena dedicació per part de les direccions per a la gestió i organització dels centres. Alhora s’incrementa la dedicació del personal d’administració per donar una major cobertura d’atenció a les famílies. I s’incorpora en el pressupost una segona figura en pràctiques de l’FP dual per afavorir la incorporació de professionals i contribuir a la seva formació al mateix temps que, acompanyats sempre per una mestra experimentada, donen suport al servei.

El nou contracte proposa un nou model de gestió del manteniment de les escoles que, a partir del curs d’aplicació del nou plec, serà a càrrec del Servei de Manteniments de l’Ajuntament per garantir una resposta més professional a totes les necessitats derivades de l’estat dels equipaments municipals.

Així mateix, es consideren millores de l’oferta la proposta de quatre espais familiars més per al conjunt de centres i la participació en el projecte "Recooperem", que lluita contra el malbaratament alimentari.