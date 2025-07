Sabadell és la ciutat preferida de la població catalana per viure

Sabadell es consolida com una de les destinacions preferides per a persones de ciutats properes catalanes que decideixen establir-hi la seva residència. Les últimes dades del padró municipal, apunten un increment de població d’un 1,5%, és a dir, 3.284 persones en el darrer any. Un augment que situa el nombre d’habitants en 225.430 a 1 de gener de 2025.

La principal causa d’aquest creixement és el saldo migratori positiu, vinculat, sobretot, a l’arribada de persones provinents de municipis com Barcelona. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) sobre els canvis de residència dins de Catalunya, Sabadell encapçala el rànquing de municipis amb més altes que baixes dins del conjunt de canvis de residència registrats a Catalunya durant l’any 2023. Per darrere se situen, en aquest ordre, Vilanova i la Geltrú, Terrassa i Calafell.

Quins factors ho expliquen?

Al llarg del 2024, 12.888 persones van canviar la seva residència per venir a viure a Sabadell, mentre que les baixes per trasllat a altres municipis o països va ser de 7.384. Diversos factors expliquen aquest comportament.

D’una banda, el preu de l’habitatge, més assequible que a municipis de l’entorn metropolità. El valor mitjà de l’habitatge lliure, en el quart trimestre de 2024, es va situar en els 2.115,6€/m, per sota de la mitjana catalana, situada en els 2.369,9€/m2.

D’altra banda, també es valora la proximitat a la capital catalana, les bones comunicacions per carretera i transport públic, i uns bons índexs de qualitat de vida. Una enquesta de l’OCU (any 2023) situava Sabadell com la ciutat més neta de Catalunya.

L’Índex de Disseny Urbà Saludable (IDUS), elaborat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i publicat enguany, situa Sabadell en el lloc 102 d’un rànquing de 917 ciutats europees segons el seu disseny urbà per a la salut i el benestar dels seus habitants.

Les dades del padró reflecteixen, així mateix, que la població sabadellenca és més jove que la mitjana de Catalunya. Els habitants de Sabadell tenen 42,8 anys de mitjana, són 1,1 anys més joves que el conjunt de catalans (43,7 anys). Per sexes, les dones són més grans (44,2 anys) que els homes (41,2 anys).