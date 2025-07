Aprovat el projecte de remodelació de l’aparcament de sorra de l’Eix Macià que tindrà 248 places

La Junta de Govern Local de Sabadell ha aprovat l’expedient de contractació de les obres de remodelació de l’aparcament de sorra de l’Eix Macià. L’actuació, amb un pressupost de licitació de més de 2 milions d’euros, té com a objectiu dignificar aquest espai estratègic de la ciutat, amb una millora integral que inclourà més verd, millor pavimentació i serveis, així com més seguretat i una millor integració urbana. El projecte forma part del pla "Els diners als carrers" i s’alinea amb l’estratègia municipal "Rellancem l’Eix", que impulsa la transformació d’aquest entorn clau per al municipi.

Amb una superfície total d’una hectàrea, l'espai es convertirà en un aparcament modern i funcional amb 248 places per a vehicles. D'aquestes, 12 estaran reservades per a persones amb mobilitat reduïda, 6 tindran punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 12 seran per a motocicletes i 34 per a bicicletes.

Entre les diferents actuacions, es pavimentarà el recinte al complet, eliminant la pols -provocada per la sorra- i millorant la comoditat i la seguretat de l'estacionament. També es construirà un nou pas de vianants entre l’avinguda dels Paraires i l’avinguda de Lluís Companys.

D'altra banda, per tal d'incrementar el verd urbà, es plantaran més de 170 arbres, distribuïts entre l’interior de l’aparcament i els talussos, i es renovarà la vegetació dels voltants per aconseguir una millor integració paisatgística.

Pel que fa a la seguretat de la zona, s'instal·laran càmeres de videovigilància i es renovarà l'enllumenat públic. A més, es col·locaran bancs i papereres en punts estratègics per oferir comoditat sense generar molèsties al veïnat.

Finalment, una part de la superfície més propera a l’Eix Macià quedarà adaptada per acollir actes de gran format, oferint així un nou espai polivalent al servei de la ciutat.