Reobre tot el centre comercial Via Sabadell tres mesos després que hi morís un client per un esfondrament

El centre comercial Via Sabadell ha reobert totalment aquest dilluns després que el 20 de maig una llosa de cinc tones que recobria part d'una façana es desprengués i morís un client. Des de l'incident, les botigues de l'edifici B -on hi va haver l'accident- havien quedat tancades. Un cop s'han retirat tots els panells instal·lats amb el mateix projecte constructiu que el que es va desprendre, l'Ajuntament ha validat que obrissin totes les botigues excepte una, que ho farà la setmana vinent per logística interna. El gerent del centre, Xavier Alemany, ha assegurat en declaracions a l'ACN que no hi ha cap risc: "És una ubicació completament segura".
L'accident es va donar la tarda del 20 de maig, quan una placa de cinc tones de formigó de l'edifici B va caure sobre un home, veí de Rubí, que va morir a l'instant. D'altra banda, l'esfondrament també va afectar l'aparador de la botiga que hi havia just a sota, Galerías del Tresillo, i diversos vehicles que estaven estacionats.
Arran de l'incident, l'Ajuntament de Sabadell va ordenar que tanqués tot aquest edifici del centre comercial que es va perimetrar totalment. Mentre feien les comprovacions corresponents, el 3 de juny va caure una altra placa de formigó. Aquest cop, per sort, no va ferir ningú, ja que l'esfondrament es va produir de matinada i dintre de l'espai protegit.
Aquests plafons de formigó prefabricat estaven penjats en aquesta part de la façana, a través d'un sistema constructiu que només afectaven aquesta zona de l'edifici. Alemany explica que aquesta solució "ha d'estar executada a la perfecció", però admet que "potser no s'havia fet del tot correcte", de manera que "va anar inclinant-se fins que va cedir i va col·lapsar la llosa". El gerent ho compara amb el clau que sosté un quadre penjat a la paret i que cedeix amb el pas dels dies.
Aquest sistema constructiu no s'ha utilitzat en cap altra paret exterior del conjunt del centre comercial, on la llosa, a més d'estar subjectada per ancoratges, també reposa el seu pes sobre una base: "Aquí no es podia veure com estava i no havia donat cap mena de senyal, i malauradament vam tenir l'accident que vam tenir".
Durant les setmanes que ha estat tancat, s'han retirat totes les lloses que tenien el mateix tipus d'ancoratge que les sinistrades, i s'ha doblat la seguretat en l'altre cantó de l'edifici, de manera que s'ha garantit que no es puguin desprendre. Pel que fa a la façana afectada, el gerent explica que de moment el centre ha reobert amb una estètica provisional. S'espera que cap al novembre ja s'hagin instal·lat uns plafons metàl·lics.
"El centre s'ha revisat de dalt a baix, estem cent per cent segurs que és una ubicació completament segura, els tècnics i els arquitectes han analitzat tots els edificis, i tenim plenes garanties que això no tornarà a passar", ha destacat Alemany.
Plena activitat
Amb la reobertura de l’edifici B, han tornat a aixecar persiana establiments com Mercadona, Tiendanimal o Galerías del Tresillo, mentre que Primaprix ho farà més endavant aquesta setmana, un cop reposat l’estoc. El gerent ha agraït l’esforç i la comprensió de les empreses afectades, que han hagut de derivar l’activitat a altres centres o aplicar ERTOs, i ha confirmat que no se’ls ha cobrat el lloguer durant el tancament. Els clients han rebut amb satisfacció la reobertura, especialment del supermercat, un punt de referència per a molts veïns i visitants.
Diversos usuaris han expressat alleujament i satisfacció després de setmanes de tancament, que havien generat sensació d’inseguretat i hàbits de compra alternatius. Els veïns destaquen especialment la reobertura del Mercadona, així com la facilitat del centre comercial per accedir amb cotxe.
Finalment, s’espera un augment de l’activitat en els pròxims mesos gràcies a noves obertures a la zona de Sant Pau de Riu-sec, com un cinema, un restaurant oriental i un hotel.