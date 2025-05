Mor una persona en caure-li part de la façana d'un centre comercial a Sabadell

Una persona ha mort aquest dimarts a la tarda al centre comercial Via Sabadell després de caure-li a sobre un plafó de formigó de la façana principal d'una botiga. Els Bombers han explicat que han rebut l'avís de l'incident poc després de tres quarts de quatre de la tarda, i han enviat set dotacions a la zona.

En arribar a l'indret han comprovat que hi havia una persona atrapada sota la runa i no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Es tracte d'un home veí de Rubí que anava passejant amb la seva dona a la zona, que ha resultat físicament il·lesa. El cos d'emergències ha desallotjat els comerços adjacents per precaució, atès que l'estructura podria estar afectada i treballa per retirar les plaques de formigó que han caigut.

Segons han informat els Bombers en roda de premsa, la que ha caigut és una placa de formigó de sis metres d'ample i 12 metres d'alçada, que revesteix la façana d'aquesta botiga i que s'ha desprès just quan el matrimoni passava per la zona. Els bombers treballen juntament amb els tècnics i arquitectes municipals de l'Ajuntament per determinar les causes de l'incident.

De manera preventiva s'ha desallotjat l'edifici afectat i també el del costat, ja que tenen la mateixa tipologia de construcció. Segons Bombers, s'estan avaluant els riscos i la patologia de la construcció que ha causat el despreniment i a hores d'ara no es detalla si les botigues afectades podran obrir aquest dimecres 21 de maig.

Un mort en un greu esfondrament al centre comercial Via Sabadell

Juanma Peláez

Des del moment del sinistre s'ha precintant la zona afectada i ningú ha pot accedir a cap de les dues botigues, mentre que la resta del recinte comercial situat a l'entrada sud de la cocapital vallesana, ha mantingut l'activitat. Segons el mateix cos d'emergències no hi ha constància que hi hagi més persones ferides tot i que s'està prestant suport psicològic als familiars de la víctima. El responsable del SEM desplaçat a la zona també ha explicat que en un primer moment s'han viscut situacions de pànic.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha expressat "preocupació" per l'accident i ha traslladat en nom del Govern el condol a la família de la víctima i a l'Ajuntament de Sabadell. La portaveu espera que els cossos de seguretat i emergències puguin "acabar d'esclarir" què ha passat.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també s'ha desplaçat a la zona i s'estan investigant les causes del despreniment. Ha traslladat el condol a la víctima i també a l'Ajuntament de Rubí d'on n'era veïna. El dispositiu continua en marxa i s'espera l'arribada de l'arquitecte municipal per valorar els danys en l'estructura de l'equipament.