Els Mossos d'Esquadra han trobat una persona ferida per arma blanca en una pista forestal de Sabadell. Segons ha informat el cos, l'individu es va trobar en un camí prop del quilòmetre 570 a la carretera Prats de Lluçanès. Els agents van rebre l'avís aquest diumenge 20 de juliol i es van desplaçar al lloc dels fets.

Segons fonts de la policia de la Generalitat, un conductor va veure que hi havia un cotxe aparcat a la vora d'un camí forestal poc transitat, en una zona apartada. Tot seguit, es va aproximar al vehicle i va descobrir a l'interior un home amb una ferida d'arma blanca. L'home, que continuava amb vida, va ser traslladat a Hospital de Sabadell, també conegut com a Hospital Taulí o Hospital Parc Taulí, on el van atendre d'urgència.

Els agents dels Mossos d'Esquadra estan treballant en una investigació per aclarir els fets que van tenir lloc a l'interior del turisme. De moment, la hipòtesi més probable és que es tractaria d'una temptativa de suïcidi.