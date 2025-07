L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el responsable de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mossos de Sabadell, Enric Cervelló, han garantit contundència amb els responsables dels aldarulls que s'han produït aquesta nit a Sabadell arran de desallotjament d'un local a la Ronda Santa Maria.

Els conflictes arriben després de diversos dies de tensió per uns locals ocupats, un dels quals va ser desallotjat ja dijous. Després de dues nits consecutives d'aldarulls, l'alcaldessa ha convocat a primera hora les associacions de veïns de la Creu de Barberà i de Termes, on s'han produït els incidents.

"La mateixa contundència que volem tenir i hem tingut contra l'ocupació, també som igual de contundents amb la gent que aquesta nit aprofita aquests aldarulls, i entenem que no són de rebut, no es demostra el que és el barri", ha dit Farrés. En la mateixa línia, Cervelló ha remarcat que la "llei serà implacable". "El mateix que volem per a uns ho volem per a tots", ha dit.

Un conflicte de fa dies

Farrés ha explicat que al voltant de Sant Joan es va detectar la presència de dues persones que ocupaven un local a la Ronda Santa Maria i generaven molèsties al barri. Hi havia queixes veïnals i de seguida es van fer els tràmits per poder-los desallotjar d'aquest local del barri de les Termes. En cinc dies, dos dels quals no eren hàbils per ser cap de setmana, es va aconseguir una ordre, i aquest dijous es va desallotjar el local.

L'alcaldessa ha fet èmfasi en la celeritat de tot aquest procés i ha agraït l'actuació veïnal, policial i judicial. "De la mateixa manera que crec que de vegades entenem els veïns i entenem que hi hagi reaccions perquè s'és lent en l'actuació, crec sincerament que aquesta vegada s'ha sigut molt ràpid en l'actuació", ha argumentat.

Els aldarulls de les últimes dues nits al barri

La nit de dimecres a dijous ja es van produir aldarulls, que s'han repetit i agreujat la nit de dijous a divendres. Farrés ha constatat que "gent radical ha actuat quan ja hi havia una actuació policial en marxa". Aquesta actuació era una crida per desallotjar un altre local que, de fet, ja estava buit, però han aprofitat per "cremar contenidors, tirar vidres contra els locals i contra la policia", ha explicat.

En aquest sentit, ha mostrat la mateixa contundència contra els ocupes que contra aquests "radicals", ha dit. Les persones que ocupaven el local, que estan detingudes des d'abans del desallotjament, estan a disposició judicial.

"Volem que estiguin a presó, però som igual de contundents amb la gent que aquesta nit ha produït aquests aldarulls. No són de rebut, no demostren el que és el barri, i a més, en aquest cas, s'havien fet bé les coses. No entenem per què hi havia aquesta crida", ha continuat.

Farrés ha carregat contra "una sèrie de gent que manipula i que s'ho agafa pel seu cantó, gent radical", i ha insistit que "ningú pot prendre's la llei pel seu compte" i a més amb "actes vandàlics".

Per la seva part, des de l'ABP de Sabadell, Enric Cervelló ha explicat que el desallotjament que es va fer el dijous es produeix quan els dos ocupants ja havien estat detinguts prèviament per la Policia Local. L'operació es va efectuar sense incidents, però, tot i això, alguns veïns del sud van decidir plantar-se a les portes de l'edifici per fer-los fora després de dies de tensions i queixes al barri.

Malgrat tot, un grup de gent fa una crida a desocupar un altre local en una altra zona i la situació acaba en greus aldarulls, amb un ferit d'arma blanca i un detingut. Cervelló ha garantit que acabaran identificant tots els responsables dels aldarulls i seran denunciats penalment i administrativament. La presència d'antiavalots al barri es mantindrà aquest divendres al vespre i els dies que calgui.

"Els que estan convocant per WhatsApp o altres canals, tranquils, que també els anirem a buscar, perquè ja comencem a tenir-los identificats i la llei serà implacable, perquè el mateix que volem per a uns, ho volem per a tots", ha conclòs.

Més seguretat al barri

Segons el Diari de Sabadell el veïnat ha adreçat un comunicat en què reclamen urgentment més vigilància i seguretat a la zona. Demanen una millora d'enllumenat al carrer, la instal·lació de càmeres de videovigilància, canals de comunicació amb els cossos de seguretat i campanyes de conscienciació per afavorir la convivència.