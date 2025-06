Mor un home a Sabadell després de sembrar el caos amb un ganivet a l'estació de Rodalies

Un home ha mort aquest dimarts 24 de juny a Sabadell després de sembrar el caos a l'estació de Rodalies de Sabadell Sud. Els fets han passat a les 23 hores quan els Mossos d'Esquadra van rebre diversos avisos d'un individu que estava amenaçant passatgers i vianants amb un ganivet.

Ja davant la presència policial, l'home va entrar a l'estació de tren i va mantenir una actitud agressiva tant amb els agents de Mossos com també amb els guàrdies de seguretat de l'estació que intentaven calmar-lo, segons informa el Diari de Sabadell.

Segons es pot veure en un vídeo publicat a les xarxes socials, l'home va baixar a les vies de tren per intentar-se escapar de les forces de seguretat. No obstant això, finalment el van poder immobilitzar i detenir.

Está noche en @rodalies #Sabadell entra un personaje con 🔪 con la intención de agredirles, el personaje NO se esperaba que los profesionales de #Seguridad llevasen Spray Gel Defensa y acaba detenido @interiorcat @mossos Gran actuación de los Vigilantes @CastejonToni #Noticias pic.twitter.com/CAn1fLrlTB — AdnSindicalSeguridadCataluña (@AdnCataluna) June 25, 2025

Fins al lloc dels fets es va mobilitzar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per tal d'assistir el detingut. Després d'una primera assistència el van traslladar a l'hospital on va acabar morint. La investigació per esclarir les causes de la mort està en mans dels Mossos d'Esquadra.