Cau una altra placa de formigó al centre comercial Via Sabadell

Nou ensurt al centre comercial Via Sabadell. Una segona placa de formigó de grans dimensions ha caigut a tocar d'on un home va perdre la vida fa dues setmanes. Es tracta de la mateixa façana afectada, tot i que avui no s'ha hagut de lamentar cap tragèdia perquè ha caigut de matinada. A més, el comerç es manté tancat i la zona perimetrada.

Tècnics de l'Ajuntament, de la gerència i Policia Municipal s'han desplaçat fins el lloc per avaluar aquest segon desprendiment. Segons han explicat fonts municipals, el consistori va ordenar a la propietat del centre comercial que l'edifici sinistrat romangués tancat fins que no presentessin al consistori un projecte per garantir la seguretat. "Fins que no es presenti, no es permetrà la reobertura dels comerços de l'edifici i no es retirarà el tancament de seguretat", han detallat.

El tancament es deu al fet que cal analitzar el sistema d'ancoratges de les peces de formigó que revesteixen l'edifici. Si bé visualment per fora els edificis són iguals, el sistema d'ancoratge de l'espai afectat era diferent dels altres dos, i per aquest motiu caldrà fer-ne una revisió a fons. Amb tot, s'havien previst possibles despreniments a partir del de fa dues setmanes.