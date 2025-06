L'afició del Centre d’Esports Sabadell s'ha bolcat per celebrar l'ascens de l'equip a la Primera Federació, la pròxima temporada. Els carrers de la cocapital del Vallès Occidental s'han omplert de gom a gom per celebrar el triomf amb els jugadors, que han sortit al balcó de l'Ajuntament -a la plaça de Sant Roc- per compartir amb els presents la victòria. Els arlequinats van certificar el retorn en un empat sense gols contra l'equip Universitat Catòlica de Múrcia Club de Futbol (UCAM).