El CE Sabadell torna a Primera Federació després d'un partit a Múrcia

El Centre d’Esports Sabadell ha aconseguit retornar a la Primera Federació, tan sols un any després del descens. Els arlequinats han certificat el retorn amb un empat sense gols contra l'equip Universitat Catòlica de Múrcia Club de Futbol (UCAM), que ha estat suficient per fer valer la victòria de l’anada on van quedar un a zero. En un partit tens i exigent, disputat a La Condomina, a Múrcia, l’equip vallesà ha defensat amb una ferma resistència el seu avantatge en un partit ajustat i on l'afició ha viscut cada gol a flor de pell.

D'aquesta manera, l'equip sabadellenc ha culminat una temporada plena d’alts i baixos amb la millor de les recompenses: el retorn a la categoria de bronze del futbol espanyol. L’entrenador de l'equip, David Movilla, en aquesta cita tan transcendent, ha apostat per la continuïtat a l’onze inicial, amb l’única novetat de Javi Delgado, que ha substituït el lesionat Bakayoko.

El partit ha començat amb domini local de l'equip Murció, amb un UCAM molt ofensiu, però el Sabadell ha resistit els primers embats i ha sabut refredar el joc amb el pas dels minuts. Cassaro, el porter arlequinat, ha estat clau amb diverses intervencions clau, mentre que la defensa acumulava targetes i contenció. Un dels futbolistes amonestats, Vargas, ha estat rellevat per Ton Ripoll abans de l'inici de la segona part.

Després de la pausa, el Sabadell ha guanyat en solidesa i fins i tot ha tingut ocasions clares de gol, especialment amb una volea espectacular de Peque Polo al travesser. El partit ha estat marcat també per moments d’alta tensió i ensurts, com la commoció de Kaiser després d’un cop al cap, que l'ha deixat inconscient i obligat a aturar el partit. El jugador ha abandonat el terreny de joc en llitera i ha estat substituït per Diego Cámara.

Amb tretze minuts d’afegit, l’equip ha resistit l’embat final dels murcians i ha celebrat sobre la gespa un ascens molt treballat. El Sabadell amb aquest empat i la victòria ha aconseguit tornar a una categoria on manté una llarga trajectòria històrica. L'afició, entregada, ha acompanyat els jugadors al llarg de tota la competició i s'ha sumat a les celebracions del resultat d'aquest any, exigent i carregat d'emoció.